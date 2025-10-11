Mais jovem brasileiro campeão de um ATP, façanha alcançada em fevereiro, aos 18 anos, João Fonseca teve definido, neste sábado, o adversário de estreia em Bruxelas, na Bélgica, o holandês Botic Van de Zandschulp, 84º do mundo. Se a data e horários desse primeiro jogo não estão definidos, o tenista carioca já pode projetar como será a semana no torneio belga, caso, obviamente, aumente a sequência de vitórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

➡️ Exclusivo: No templo do futebol, Maria Esther Bueno viveu a maior emoção da vida

➡️ Sobrinho fala dos legados e desafios de Maria Esther Bueno

➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno

Como se sabe, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, chega à capital belga embalado por três triunfos, sendo dois contra top 30: com destaque para o sobre o grego Stefanos Tsitsipas, em Atenas, pela Copa Davis, e por outro na Laver Cup (sobre o italiano Flavio Cobolli), em San Francisco.

continua após a publicidade

Aliás, também na Davis, só que em 2024, que o jovem carioca enfrentou o rival de estreia em Bruxelas pela primeira vez. O duelo contra Botic van de Zandschulp foi em Bolonha, na Itália, na quadra rápida, e o brasileiro venceu por 6/4 e 7/6.



Caso derrote novamente o tenista da Holanda, João Fonseca, de 19 anos, enfrenta, nas oitavas de final, o espanhol Pedro Martinez (73º) ou um jogador que virá do qualifying. Numa eventual quartas de final, o brasileiro pode duelar, pela primeira vez na carreira com o canadense Felix Auger-Aliassime (ex-top 6 e atual 13º, semifinalista do US Open, no início de setembro) ou o bósnio Damir Dzumhur (67º).

continua após a publicidade

O número 1 do Brasil precisa vencer três jogos para voltar a uma semifinal pela primeira vez desde o título na Argentina, em fevereiro. Caso chegue lá novamente, um anfitrião, Zizou Bergs (44º) ou David Goffin (83º), pode cruzar o caminho do carioca, assim como o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20º). Esse último, lesionado, abandonou partida no terceiro set contra João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto.

Principal favorito ao título na Bélgica, o italiano Lorenzo Musetti (9º) pode fazer duelo inédito contra o brasileiro, o que só aconteceria numa final. Outro top 20 que só pode duelar com o carioca na decisão é o tcheco Jiri Lehecka (19º).