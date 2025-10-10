menu hamburguer
João Fonseca treina para a estreia em Bruxelas; vídeo

Número 1 do Brasil vai conhecer, no sábado, rival de estreia na Bélgica

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
14:56
João Fonseca no primeiro treino em Bruxelas (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca no primeiro treino em Bruxelas (Reprodução)
Depois de mais de uma semana de treinos no Rio de Janeiro, na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, João Fonseca chegou a Bruxelas. E, nesta sexta-feira, o número 1 do Brasil e 43 do mundo fez o primeiro treino na quadra rápida e coberta do ATP 250 belga. O rival de estreia será conhecido no sábado, enquanto o torneio começa na segunda-feira (13).

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Próximo torneio de João Fonseca tem nova sede; entenda
➡️João Fonseca realiza o sonho de fã de 11 anos do Mato Grosso; vídeo

- Olá, pessoal, estou muito animado para jogar esse torneio - disse o carioca, de 19 anos, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Depois de alcançar a segunda rodada do US Open, o brasileiro venceu suas duas partidas na Copa Davis, em Atenas, na Grécia, e conquistou um triunfo na Laver Cup, em San Francisco. Ambos os torneios em quadra rápida.

Esse será apenas o terceiro ATP 250 que João Fonseca disputa em 2025. Em fevereiro, no saibro de Buenos Aires, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou, aos 18 anos, o mais jovem brasileio campeão de um ATP. Na final, o triunfo foi sobre o anfitrião Francisco Cerundolo (28º).

Terceiro ATP 250 que João Fonseca joga em 2025

Em junho, como preparação para Wimbledon, onde alcançou a terceira rodada, João Fonseca voltou a jogar um ATP 250. E foi em Eastbourne, na Inglaterra, que o brasileiro conquistou sua primeira vitória na grama na carreira, contra o belga Zizou Bergs. (50º). Na fase seguinte, o carioca lutou muito e só foi derrotado pelo número 5 do mundo, o americano (e tetracampeão) Taylor Fritz, numa batalha de três sets.

Bergs poderá cruzar novamente o caminho de João Fonseca em Bruxelas. Afinal, o anfitrião, hoje o 46º do mundo, é um dos que estão garantidos na chave belga. Mas o tenista da casa deve chegar cansado, afinal, na quinta-feira (9), Bergs foi superado pelo sérvio Novak Djokovic nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, na China.

João Fonseca na vitória sobre Flavio Cobolli na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup/ AFP)
João Fonseca na vitória sobre Flavio Cobolli na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)




