O SP Open, que acontece entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa Lobos e marca o retorno do WTA 250 à capital paulista após hiato de 25 anos, presta homenagem à lenda do tênis brasileiro Maria Esther Bueno. A quadra principal do evento, onde jogará Bia Haddad e as demais estrelas do circuito, recebeu o nome da ex-tenista.

Além do nome da quadra, uma estátua em bronze da lenda ficará exposta nos arredores da arena. A obra, criada pela artista Celina Kihel Lara Leite Ribeiro e inaugurada em março de 2000, estava na sede da Federação Paulista de Tênis e será exposta ao público pela primeira vez durante o SP Open.

Outro momento de homenagem a Maria Esther Bueno está previsto para acontecer nesta terça-feira (9), antes da partida que encerra a sessão noturna, com a realização de cerimônia que contará com a presença das tenistas brasileiras Top 100 participantes do SP Open.

Maior tenista da história do Brasil, Maria Esther Bueno conquistou 19 títulos de Grand Slam, sendo 7 em simples, 11 em duplas e 1 em duplas mistas, além de ter alcançado o posto de número 1 do ranking mundial em 1959. Natural de São Paulo, a lenda faleceu em 2018, aos 78 anos.

Estátua de Maria Esther Bueno está exposta ao público (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Estrelas se reúnem no SP Open

Além de Bia Haddad, principal nome na disputa do SP Open, o torneio na capital paulista recebe outros grandes nomes do tênis feminino brasileiro, como Laura Pigossi, Luisa Stefani, Carolina Meligeni Alves, Luiza Fullana, Ana Candiotto, Victoria Barros e Nauhany Silva.

— Acho que a primeira coisa que eu penso é o quão duro é ter um ambiente, uma formação que possa inspirar as meninas, os meninos, os jovens. Criar um contato com as jogadoras que hoje estão no circuito, com crianças que sonham em estar jogando Grand Slams. Com certeza, faz a diferença para inspirar, e hoje eu estou nessa cadeira e na quadra. Eu sabia que era uma semana especial para mim, para todas as pessoas, meninas, minha família e todo mundo que envolve o torneio, o tênis brasileiro — comentou Bia Haddad.

