Final entre primos marca momento histórico no Masters 1000 em Xangai
A final acontece neste domingo (12), às 5h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O francês Arthur Rinderknech venceu Daniil Medvedev, 18º colocado no ranking ATP, e fará a primeira final em família da história do Masters 1000 de Xangai. O tenista enfrentará seu primo Valentin Vacherot, que superou Novak Djokovic nas semifinais horas antes.
➡️Tudo sobre os Esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Medvedev começou vencendo o primeiro set por 6/4, mas viu Arthur crescer no jogo e se desestabilizou mentalmente, chegando a reclamar com a arbitragem sobre o público algumas vezes ao longo da partida. Nos sets seguintes, o francês manteve o bom desempenho e conseguiu a virada, com parciais de 6/2 e 6/4.
Algo curioso sobre os tenistas é que, apesar de primos, têm nacionalidades diferentes. Rinderknech é francês, enquanto Vacherot compete pelo principado de Mônaco.
➡️Adversário de Djokovic faz pedido inusitado após vitória: ‘Não se aposente’
Como foi a campanha dos primos em Xangai?
A jornada de Arthur em Xangai começou com uma vitória por desistência sobre Hamad Mededovic. Na segunda rodada, o francês eliminou o cabeça de chave Alex Michelsen e conquistou sua maior vitória ao superar Alexander Zverev (nº 3 do mundo), de virada. Nas fases seguintes, manteve o alto nível e venceu os top 20 Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime por 2 a 0, nas oitavas e quartas, respectivamente.
Valentin Vacherot, por sua vez, protagonizou a maior surpresa do Masters 1000 de Xangai ao sair do qualifying e alcançar a final. O monegasco, que era o 204º do ranking, garantiu sua entrada no Top 100 pela primeira vez após nunca ter passado das primeiras rodadas de um grande torneio. Apontado como azarão em todos os jogos, ele eliminou Laslo Djere na estreia e, em seguida, venceu seu primeiro top 20, Alexander Bublik, de virada.
Em seguida, conseguiu a vitória por desistência sobre Tomas Machac e um triunfo sobre Tallon Griekspoor. Nas quartas, Vacherot virou o jogo pela terceira vez no torneio para eliminar o top 10 Holger Rune e conquistar sua vaga inédita na semifinal. Contra Novak Djokovic, o tenista de 26 anos manteve a intensidade alta e venceu por 2 sets a 0, nas parciais 6/3 e 6/4.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias