O tenista brasileiro João Fonseca, principal nome da nova geração do tênis nacional, tem pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro, atual número 52 do mundo e que busca igualar seu melhor resultado na carreira em um torneio deste nível, enfrenta Fokina, atual número 18 do ranking da ATP. Acompanhe ao vivo aqui no Lance!
PRIMEIRO SET (7/6)
Em set com reviravoltas, Fokina leva a melhor no tie-break
O primeiro set da partida foi eletrizante e muito equilibrado. João Fonseca começou de forma avassaladora, quebrando o serviço do espanhol logo no segundo game para abrir 2 a 0. No entanto, Davidovich Fokina, mostrando por que é o número 18 do mundo, reagiu imediatamente, devolveu a quebra e igualou o placar em 2 a 2. A parcial seguiu tensa até o décimo game: sacando em 5 a 4, Fokina teve a chance de fechar o set, mas o brasileiro foi valente, salvou a parcial e quebrou o serviço do adversário, empatando em 5 a 5.
Com o jogo indo para o 6 a 6, a decisão foi para o tie-break. O espanhol começou mais concentrado e abriu 3 a 0. Fonseca ainda esboçou uma reação, com direito a um ace, chegando a diminuir para 5 a 4. No fim, porém, a maior experiência de Fokina, que devolveu muito bem os saques durante todo o set, prevaleceu para fechar o game de desempate em 7 a 4 e a parcial em 7/6.
