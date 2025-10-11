Em sorteio realizado neste sábado (11), João Fonseca, número 43 do ranking ATP, conheceu o adversário da estreia no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. O brasileiro joga contra o holandês Botic Van de Zandschulp, 84º do mundo. O torneio começa na próxima segunda-feira (13), mas a partida de Fonseca ainda não tem dia e horário definidos pela organização.

Pela primeira vez, o brasileiro de 19 anos será cabeça de chave em uma competição da ATP, após entrar como oitavo melhor do ranking. Com isso, Fonseca figura como um dos favoritos ao título, mas nomes como o italiano Lorenzo Musetti, top-10 do mundo, podem atrapalhar seu objetivo.

João Fonseca e holandês se enfrentaram em 2024

O holandês Botic Van de Zandschulp é o número 84 do ranking mundial. A melhor posição conquistada pelo tenista foi a 22ª, em 2022. Fonseca e Van de Zandschulp estiveram frente a frente na Copa Davis 2024, em Bolonha, na Itália. Na ocasião, o brasileiro saiu vencedor por dois sets a zero. As condições da partida eram semelhantes a do ATP de Bruxelas, em piso duro e coberto.

Caso avance, João Fonseca enfrenta nas oitavas de final um tenista vencedor do qualifier ou o espanhol Pedro Martinez, número 73 do mundo.

João Fonseca vibra na vitória na estreia da Laver Cup (Foto: Divulgação)

Brasileiro vem de ótimos resultados

Embalado pelas duas vitórias na Copa Davis, em Atenas, com destaque para o triunfo sobre Stefanos Tsitsipas, e por outra na Laver Cup (sobre o italiano Flavio Cobolli), em San Francisco, o número 1 do Brasil vai desembarcar na capital belga em um de seus melhores momentos na temporada. No torneio americano, o brasileiro foi importante na conquista do título pelo Time Mundo.