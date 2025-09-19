João Fonseca estreia na Laver Cup contra Cobolli; acompanhe

Caçula da Laver Cup, João Fonseca, de 19 anos, estreia, nesta sexta-feira, em San Francisco. Seu adversário é o italiano Flavio Cobolli, responsável pela eliminação do brasileiro na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, em junho, após salvar um match-point.

continua após a publicidade

➡️ Nos Jogos da Juventude, Amazonas celebra a volta de atleta que recuperou a visão

➡️ Irmãos iranianos e um sonho para Rondônia nos Jogos da Juventude

➡️ Multimedalhista capixaba celebra novo momento nos Jogos da Juventude

Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida.



O brasileiro tenta a primeira vitória do Time Mundo em três partidas até aqui. Isso porque o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.

continua após a publicidade

Agassi elogia João Fonseca

Capitão do TIme Mundo, Andre Agassi voltou a elogiar bastante João Fonseca durante entrevista ao Tennis Channel. A lenda comparou o brasileiro a grandes nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, atuais números um e dois no ranking mundial da ATP, respectivamente.

– Ele tem a minha atenção já faz oito meses! Assistir ele jogar é uma loucura. A potência natural que ele tem dos dois lados, a movimentação, o atleticismo… Ele é maior do que você imagina também, um pouco como o Sinner. Vi o Sinner listado com 1,88m, aí tive a chance de conhecê-lo e falei: ‘Não, não, não, você tem mais de 1,90m.’ Com o Fonseca é a mesma coisa – contou Agassi.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

– Ele pode acelerar com o mesmo swing e injetar ritmo. Quando o Alcaraz faz isso, você pode ver o ritmo sendo injetado, mas quando o Fonseca faz é como se você nem soubesse que ele está vindo – acrescentou.

Sendo o treinador de João Fonseca na Laver Cup, Andre Agassi foi questionado pelo apresentador do canal sobre o que ele acha dos jogos de João e a resposta consolidou Agassi como mais um admirador influente para os fãs de Fonseca.

– É muito louco assistir ele. Ele foi a minha escolha como treinador, mas eu sou do tipo que não precisa esperar para saber o que estou vendo. Eu acredito no caminho que ele está seguindo. Espero que ele esteja preparado para lidar com o peso e a pressão que vêm com isso, claro, mas tudo que ele me mostra é que é um verdadeiro profissional e tem uma maturidade além da idade. Eu acredito nele, e quero que ele saiba disso agora. E quero estar lá assistindo ele contra qualquer um – disse o multicampeão.

João Fonseca no encontro com Federer na Laver Cup (Divulgação)

➡️Equipe de João Fonseca na Laver Cup anuncia duas substituições; entenda

A oitava edição da Laver Cup vai até o próximo domingo (21).