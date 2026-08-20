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Documentário revela que o esporte que uniu os pais de Djokovic não foi o tênis

'O Lobo no Inverno' mostra vários momentos da vida e da carreira do ex-número 1 do mundo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 11:00
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Descalço, Djokovic ensina o tênis aos seus filhos no documentário Lobo no Inverno
Descalço, Djokovic ensina o tênis aos seus filhos no documentário Lobo no Inverno (Foto: Divulgação)

No tênis profissional, são muitos os casos de famílias envolvidas na modalidade. Uma das exceções atende pelo nome de Novak Djokovic. No interessante documentário 'O Lobo no Inverno', lançado nesta quinta-feira, pelo Prime Vídeo, uma das curiosidades é sobre como os pais do maior recordista de títulos de Grand Slams (24) da história se conheceram.

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Ex-esquiador profissional, Srdjan, o patriarca da família, conheceu a esposa, Dijana, durante uma de suas aulas nesse esporte. E uma das primeiras empreitadas do casal foi administrar um restaurante na montanha onde viviam. Próximo dele, começou uma obra que, certamente, mudou a história do tênis mundial.

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- Quando começaram a construir essas quadras, eu estava aqui por causa do restaurante e ajudava os operários da obra. Nunca tinha ouvido falar em tênis, ninguém da minha família havia praticado o esporte antes. Perguntei que modalidade era aquela que não conhecia, explicaram que era um ótimo esporte, praticado com raquete. Avisei ao meu pai, que começou a acompanhar pela televisão, e ajudei os trabalhadores, trazia bebidas grátis do restaurante, eles me permitiram que eu os ajudassem - recorda o ex-número 1 do mundo, em um vídeo gravado no local onde tudo começou.

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Era junho de 1991 quando Nole deu as primeiras raquetadas. O documentário traz imagens preciosas de seus momentos iniciais em uma quadra de tênis:

- Ele começou a ver o esporte pela televisão, viu Wimbledon, e disse; quero tentar, quero uma raquete. Então o pai comprou uma pequena e ele começou a jogar em frente ao nosso restaurante. Certa vez fui assisti-lo na aula, ele chorou em um jogo, perguntei o que houve, ele respondeu que não queria perder. Eu disse para não se preocupar, que era apenas uma partida - recorda Dijana.

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A competitividade do filho famoso só fez crescer ao longo dos anos. Que o digam seus 101 títulos de ATP já conquistados e a fome por mais.

Novak Djokovic e sua mentora, Jelena Gencic (Foto: Reprodução)

Um dos pontos que ficam claros no documentário é o valor que Djokovic demonstra a quem está com ele desde o início no esporte. Ou a quem foi fundamental para sua formação. Em um dos vídeos, logo após a primeira de suas sete conquistas em Wimbledon, em 2011, o tenista faz questão de levar até a casa de Jelena Gencic, sua primeira treinadora e fundamental em sua formação, que faleceu em 2013. Em algumas entrevista o gigante sérvio revelou que, sem Jelena, ele não teria se 'tornado Novak Djokovic'.

A família de Djokovic está muito presente ao documentário. Inclusive a esposa, Jelena, os filhos, Stefan e Tara, além dos irmãos, Marko e Djordje.

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O 'lobo' sérvio, inclusive, revela que viajar para os torneios sem poder levar os herdeiros e a esposa é uma das partes mais difíceis de sua rotina nos últimos anos. E Djokovic mostra, no documentário, o ritual que os filhos fazem ao se despedir do pai, nessa situação.

Ouro olímpico é um dos destaques

Entre tantos momentos de glória da carreira de Nole, um dos que são exibidos no documentário mostra o retorno de Djokovic ao seu país natal após a conquista inédita do ouro olímpico, em Roland Garros, em 2024. O título veio com vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz.

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Pois é a busca por emoções como aquelas, vividas na quadra central do torneio francês, que ainda move o sérvio, de 39 anos. O tema aposentadoria também é abordado no documentário. Mas, pela sede e amor que o lobo ainda nutre pelo esporte, ele ainda está em um horizonte distante. O tênis agradece.

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Novak Djokovic com a esposa, os filhos após o ouro olímpico, em 2024 (Foto: Reprodução)
Novak Djokovic com a esposa, os filhos após o ouro olímpico, em 2024 (Foto: Reprodução)
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