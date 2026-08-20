Documentário revela que o esporte que uniu os pais de Djokovic não foi o tênis 'O Lobo no Inverno' mostra vários momentos da vida e da carreira do ex-número 1 do mundo

No tênis profissional, são muitos os casos de famílias envolvidas na modalidade. Uma das exceções atende pelo nome de Novak Djokovic. No interessante documentário 'O Lobo no Inverno', lançado nesta quinta-feira, pelo Prime Vídeo, uma das curiosidades é sobre como os pais do maior recordista de títulos de Grand Slams (24) da história se conheceram.

➡️ Pai de Djokovic recorreu a agiotas para investir no filho

➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios

➡️Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

continua após a publicidade

Ex-esquiador profissional, Srdjan, o patriarca da família, conheceu a esposa, Dijana, durante uma de suas aulas nesse esporte. E uma das primeiras empreitadas do casal foi administrar um restaurante na montanha onde viviam. Próximo dele, começou uma obra que, certamente, mudou a história do tênis mundial.

➡️Rival de João Fonseca já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

➡️Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis



- Quando começaram a construir essas quadras, eu estava aqui por causa do restaurante e ajudava os operários da obra. Nunca tinha ouvido falar em tênis, ninguém da minha família havia praticado o esporte antes. Perguntei que modalidade era aquela que não conhecia, explicaram que era um ótimo esporte, praticado com raquete. Avisei ao meu pai, que começou a acompanhar pela televisão, e ajudei os trabalhadores, trazia bebidas grátis do restaurante, eles me permitiram que eu os ajudassem - recorda o ex-número 1 do mundo, em um vídeo gravado no local onde tudo começou.

continua após a publicidade

Precious moment with my family this morning. What a joy seeing them run on this legendary court! 😍 What a privilege to share my journey with them 🙏🏼🌱

Thank you #Wimbledon for this opportunity. Taking home many memories for the lifetime 🙏🏼 https://t.co/pbak6bT9Hs — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 11, 2022

Era junho de 1991 quando Nole deu as primeiras raquetadas. O documentário traz imagens preciosas de seus momentos iniciais em uma quadra de tênis:

- Ele começou a ver o esporte pela televisão, viu Wimbledon, e disse; quero tentar, quero uma raquete. Então o pai comprou uma pequena e ele começou a jogar em frente ao nosso restaurante. Certa vez fui assisti-lo na aula, ele chorou em um jogo, perguntei o que houve, ele respondeu que não queria perder. Eu disse para não se preocupar, que era apenas uma partida - recorda Dijana.

continua após a publicidade

A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE 🇷🇸❤️🥇 pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2024

A competitividade do filho famoso só fez crescer ao longo dos anos. Que o digam seus 101 títulos de ATP já conquistados e a fome por mais.

Novak Djokovic e sua mentora, Jelena Gencic (Foto: Reprodução)

Um dos pontos que ficam claros no documentário é o valor que Djokovic demonstra a quem está com ele desde o início no esporte. Ou a quem foi fundamental para sua formação. Em um dos vídeos, logo após a primeira de suas sete conquistas em Wimbledon, em 2011, o tenista faz questão de levar até a casa de Jelena Gencic, sua primeira treinadora e fundamental em sua formação, que faleceu em 2013. Em algumas entrevista o gigante sérvio revelou que, sem Jelena, ele não teria se 'tornado Novak Djokovic'.



A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE 🇷🇸❤️🥇 pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2024

A família de Djokovic está muito presente ao documentário. Inclusive a esposa, Jelena, os filhos, Stefan e Tara, além dos irmãos, Marko e Djordje.

continua após a publicidade

O 'lobo' sérvio, inclusive, revela que viajar para os torneios sem poder levar os herdeiros e a esposa é uma das partes mais difíceis de sua rotina nos últimos anos. E Djokovic mostra, no documentário, o ritual que os filhos fazem ao se despedir do pai, nessa situação.

Ouro olímpico é um dos destaques

Entre tantos momentos de glória da carreira de Nole, um dos que são exibidos no documentário mostra o retorno de Djokovic ao seu país natal após a conquista inédita do ouro olímpico, em Roland Garros, em 2024. O título veio com vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE 🇷🇸❤️🥇 pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2024

Pois é a busca por emoções como aquelas, vividas na quadra central do torneio francês, que ainda move o sérvio, de 39 anos. O tema aposentadoria também é abordado no documentário. Mas, pela sede e amor que o lobo ainda nutre pelo esporte, ele ainda está em um horizonte distante. O tênis agradece.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade