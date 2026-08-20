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Carlos Alcaraz confirma retorno no US Open: 'Estou de volta'

Vice-líder do ranking, espanhol tentará defender o título do US Open

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 16:50
Atualizado há 55 minutos
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Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo
Carlos Alcaraz na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

'Estou de volta, lá vamos nós'. Foi com essa frase, gravada em vídeo e publicada nas redes sociais, que Carlos Alcaraz confirmou, nesta quinta-feira, o retorno às quadras. Número 2 do mundo, o espanhol não joga uma partida oficial desde a segunda rodada do ATP 500 de Barcelona, na Espanha. E voltará ao batente no US Open, que começa dia 30, onde defende o título conquistado pela segunda vez em 2025 (a primeira foi em 2022).

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No torneio em Nova York, o vice-líder do ranking soma 24 vitórias em 27 partidas. Alcaraz debutou aos 18 anos, em 2021, como o 55 do mundo, alcançando as quartas de final. No ano seguinte, o primeiro de seus sete troféus de Grand Slams foi erguido com o triunfo sobre o norueguês Casped Ruud na decisão. Em 2023, ele parou nas semifinais, enquanto se despediu na segunda rodada na temporada seguinte e derrotou o italiano Jannik Sinner na mais recente final do US Open.

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Recuperado de lesão no punho

Aos 23 anos, o tenista nascido em Murcia parou quatro meses para se recuperar de uma lesão no punho direito. Desde então, ficou de fora de torneios importantes, com destaque para dois Grand Slams: Roland Garros, onde defendia o título, e Wimbledon (foi finalista na temporada passada).

Enquanto se recuperava da contusão, o ex-número 1 do mundo saboreou, há pouco mais de um mês, o bicampeonato da Espanha na Copa do Mundo. E o tenista foi um dos convidados especiais da final contra a Argentina.

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Em janeiro, por sinal, Alcaraz conquistou o último Slam que lhe faltava ao currículo, o Australian Open. O triunfo na final foi contra o recordista sérvio Novak Djokovic, que havia vencido todas as 10 decisões que disputou em Melbourne. Foi o sétimo troféu desse nível na carreira do espanhol.

O número 2 do mundo volta ao batente com 22 vitórias e apenas três derrotas na temporada. Além do troféu na Austrália, Alcaraz foi campeão do ATP 500 de Doha, no Catar, em fevereiro, e vice do Masters 1000 de Monte Carlo, quando foi superado pelo italiano Jannik Sinner.

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