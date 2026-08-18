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Argentino critica saída de João Fonseca: 'Geração de vidro'

Além do brasileiro, outros nomes da elite do tênis, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, também sofrem com lesões na temporada

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/08/2026 10:45
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A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

O jornalista Danny Miche, da Fox Sports Argentina, criticou duramente João Fonseca após o novo abandono do brasileiro no Masters 1000 de Cincinnati. O argentino chamou o brasileiro de integrante da "geração de vidro" do tênis, termo pejorativo usado nos esportes para rotular atletas propensos a lesões recorrentes.

O comentário veio após a quarta desistência de Fonseca na temporada de 2026. Antes do abandono em Cincinnati por dores abdominais, o tenista já havia deixado partidas na Austrália por lesão lombar, em Hamburgo por dores no punho e em Eastbourne com um problema no ombro.

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Conhecido por cobrir o circuito profissional de tênis e por acompanhar o Rio Open, a manifestação do jornalista repercutiu entre torcedores e analistas por questionar de forma direta a resistência física do jogador. A fala abriu discussões sobre a preparação do brasileiro e o impacto do ritmo do circuito em seu desempenho.

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Além de João Fonseca

A cobrança sobre o desgaste dos jovens também pode ser observada pela rotina de outros nomes da elite do tênis mundial. Figuras centrais da nova geração, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner enfrentam dilemas físicos constantes na tentativa de conciliar o ritmo do circuito com a integridade do corpo.

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Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Carlos Alcaraz convive com baixas recorrentes devido a lesões no punho e problemas musculares. Apenas na temporada de 2026, o espanhol precisou ficar afastado por meses do circuito, desfalcando torneios de peso como o Masters de Roma, o Grand Slam de Roland Garros e Wimbledon.

O próprio técnico Patrick Mouratoglou demonstrou preocupação pública com a falta de ritmo e a reação corporal do espanhol no retorno às quadras após longas pausas. Na última sexta-feira (14), Alcaraz completou quatro meses sem disputar torneios profissionais, mas mostra objetivo de retornar no próximo US Open.

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Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial, também lida com o preço do desgaste físico extremo. O italiano enfrentou problemas recentes no joelho e precisou se retirar do Masters 1000 de Cincinnati para preservar a condição física às vésperas do US Open.

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