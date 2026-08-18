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Desistência de João Fonseca altera programação de Cincinnati

Saída de carioca remaneja duelos de simples e duplas nesta terça-feira (18); brasileiros têm horários antecipados

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/08/2026 09:29
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João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati
João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

A desistência de João Fonseca alterou a programação desta terça-feira (18) no Cincinnati Open de 2026, nos Estados Unidos. O tenista brasileiro se retirou do torneio na noite de segunda-feira (17), forçando a organização a reorganizar os últimos jogos da terceira rodada.

A mudança mais direta foi na quadra central: Fonseca abriria a sessão às 12h (de Brasília) contra o australiano Christopher O'Connell. No lugar do duelo, a organização escalou a partida entre Andrey Rublev e o português Nuno Borges.

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Na quadra 3, a alteração também afetou o programa de duplas. A partida entre Francisco Cabral e JJ Tracy contra Marcel Granollers e Horacio Zeballos, que antes estava em outra posição na ordem do dia, passou a abrir as atividades daquela arena.

Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos também tiveram a partida antecipada. A dupla subiria para o quinto jogo da quadra 4, mas com as mudanças passou a disputar a quarta partida do dia no espaço, com previsão de entrada em quadra por volta das 17h20, no horário de Brasília.

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Veja relato de João Fonseca

- Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem - declarou Fonseca.

A escolha pela retirada passa pela disputa do US Open, que se inicia no dia 30 de agosto. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada pela equipe do tenista de 19 anos.

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João já havia vencido, na quarta-feira (16), o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6²) no estágio anterior da competição. Com a retirada, O'Connell vai encarar quem passar do confronto entre Taylor Fritz e Daniel Mérida.

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