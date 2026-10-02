Nesta sexta-feira (2), Novak Djokovic novamente sentiu dificuldades, mas venceu o chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 1, nas parciais 4/6, 7/6 (2) e 6/2, pela segunda rodada do ATP 500 de Pequim. Esta foi a 31ª vitória do sérvio no torneio da capital chinesa, igualando a sequência invicta de Rafael Nadal em uma única competição do Circuito Mundial. No caso do espanhol, Roland Garros.

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Djokovic pode se isolar na disputa caso vença o duelo de quartas de final do ATP de Pequim, torneio no qual o ex-número 1 do mundo busca o sétimo título. Na próxima fase, o sérvio enfrentará o vencedor entre o alemão Alexander Zverev, principal candidato ao troféu, e o convidado chinês Juncheng Shang. O confronto acontece neste sábado (3).

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Assim como na partida de estreia a competição, Djokovic demonstrou dificuldades para respirar em alguns momentos. Além disso, se aproveitava de todo o tempo de descanso entre os saques. Mesmo assim, se manteve firme na partida. Após trocar quebras no segundo set, o ex-número 1 do mundo levou a melhor no tie-break, por 7/2. Embalado, abriu 4/0 no terceiro e fechou a partida por 6/2.

Novak Djokovic saca em partida válida pela segunda rodada do ATP 500 de Pequim (Foto: Pedro PARDO/AFP)

O atual número 11 do mundo retorna à disputa do torneio a capital chinesa após 11 anos, em busca do sétimo título e do retorno ao Top-10 do ranking mundial, de onde saiu após a eliminação na estreia do US Open. Sem pontos a defender na China, ele soma 80 pontos nesta semana e aparece em 11º no ranking ao vivo. Caso seja campeão em Pequim, pode subir para a oitava colocação.

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