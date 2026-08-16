Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Cincinnati

Número 26 do mundo, tenista carioca enfrenta o holandês Botic Van de Zandschulp

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:22
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca bate um forehand na partida contra Casper Ruud pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal
João Fonseca em ação contra Casper Ruud na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

Cabeça de chave número 23, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro, que alcançou a terceira rodada ano passado, tem pela frente o holandês Botic Van de Zandschulp (59º). O Lance! acompanha a partida ao vivo.

➡️Rival de João Fonseca já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal
➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios
➡️Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

JogadoresSets1º Set2º Set

João Fonseca

Zandschulp

PRÉ-JOGO

  1. Após derrota para Ben Shelton nas oitavas do Masters 100 de Montreal, João Fonseca busca uma boa campanha em Cincinnati para saltar no ranking da ATP
  2. Por conta da resistência de Casper Ruud , a partida foi adiantada e o brasileiro e o tenista holandês entraram em quadra mais cedo.

Tenistas fazem um tira-teima

Essa é a terceira vez que os dois se enfrentam, e o confronto direto está empatado. Em 2024, pela Copa Davis, o carioca levou a melhor. Já na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na temporada passada, Botic deu o troco.

continua após a publicidade

O brasileiro e o tenista da Holanda entram em quadra após a desistência do norueguês Casper Ruud (14º), que enfrentaria o qualificador australiano Christopher O'Connell (133º). Com o abandono de Ruud, O'Connell avançou diretamente na próxima rodada e agora aguarda o vencedor da partida do aluno do técnico Guilherme Teixeira.

➡️Velho rival de João Fonseca vence o ponto do mês; veja vídeo

João Fonseca venceu 11 de 14 estreias em Masters

De 14 estreias de Masters 1000 até agora na carreira, o brasileiro só perdeu três: para o húngaro Fabian Maroszan (61º) em Roma e para o australiano Tristan Schoolkate (103º), em Toronto, ambos ano passado. Há pouco mais de três meses, o número 1 do Brasil foi surpreendido pelo sérvio Hamad Medjedovic (67ª) em mais uma partida na capital italiana.

continua após a publicidade


✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati

Tênis

João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir

Há 2 horas
A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati

Tênis

Aos 39 anos, Djokovic sinaliza despedida do Masters de Cincinnati

Há 4 horas
O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal

Tênis

Botic Van de Zandschulp já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

Há 6 horas
Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati

Tênis

Tricampeão Djokovic cai na estreia no Masters 1000 de Cincinnati

Há 19 horas
João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)

Tênis

Definido o horário da estreia de João Fonseca em Cincinnati

Há 20 horas
Novak Djokovic em treino em Cincinnati

Tênis

Djokovic precisou exorcizar fantasma de Cincinnati para coroar carreira

Há 1 dia
Mais LANCE!
O holandês Botic van de Zandschulp na derrota nas oitavas de final no Masters de Montreal

João Fonseca reencontra holandês na estreia em Cincinnati

João Fonseca se estica para devolver a bola na partida contra Shelton em Montreal

Após subida no ranking, João Fonseca mira campanha decisiva em Cincinnati

O cazaque Aleksandr Shevchenko em foto de arquivo

João Fonseca conhece rival de estreia em Cincinnati nesta sexta

Orlando Luz e Rafael Matos com o troféu de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos conquistam o Masters de Montreal

A emoção do chileno Alejandro Tabilo na vitória sobre João Fonseca em Buenos Aires (Reprodução)

Velho rival de João Fonseca leva ponto do mês contra Shelton

Roger Federer atuando nas quadras antes de sua aposentadoria do tênis

Roger Federer tem prejuízo milionário e vê fortuna sair da casa do bilhão; entenda

De olhos fechados, João Fonseca lamenta ponto perdido no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca vê rivais da geração avançarem rumo ao Top 10

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca já tem calendário definido para a reta final do ano

João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal

João Fonseca estreia esta semana em Cincinnati; confira data da partida

A frustração de Rafael Jodar em partida em Montreal

Rafael Jodar é surpreendido por Nakashima em Montreal

Orlando Luz (e) e Rafael Matos se cumprimentam em mais uma vitória em Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos avançam à final de Montreal

Rafael Jodar sinaliza bola fora em uma das vitórias em Montreal

Jodar lidera NextGen com dobro de pontos de João Fonseca

Ben Shelton comemora ponto na vitória sobre o tcheco Mensik

Algoz de João Fonseca, Ben Shelton avança em Montreal