AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Cincinnati
Número 26 do mundo, tenista carioca enfrenta o holandês Botic Van de Zandschulp
Cabeça de chave número 23, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro, que alcançou a terceira rodada ano passado, tem pela frente o holandês Botic Van de Zandschulp (59º). O Lance! acompanha a partida ao vivo.
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|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
Zandschulp
PRÉ-JOGO
- Após derrota para Ben Shelton nas oitavas do Masters 100 de Montreal, João Fonseca busca uma boa campanha em Cincinnati para saltar no ranking da ATP
- Por conta da resistência de Casper Ruud , a partida foi adiantada e o brasileiro e o tenista holandês entraram em quadra mais cedo.
Tenistas fazem um tira-teima
Essa é a terceira vez que os dois se enfrentam, e o confronto direto está empatado. Em 2024, pela Copa Davis, o carioca levou a melhor. Já na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na temporada passada, Botic deu o troco.
O brasileiro e o tenista da Holanda entram em quadra após a desistência do norueguês Casper Ruud (14º), que enfrentaria o qualificador australiano Christopher O'Connell (133º). Com o abandono de Ruud, O'Connell avançou diretamente na próxima rodada e agora aguarda o vencedor da partida do aluno do técnico Guilherme Teixeira.
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João Fonseca venceu 11 de 14 estreias em Masters
De 14 estreias de Masters 1000 até agora na carreira, o brasileiro só perdeu três: para o húngaro Fabian Maroszan (61º) em Roma e para o australiano Tristan Schoolkate (103º), em Toronto, ambos ano passado. Há pouco mais de três meses, o número 1 do Brasil foi surpreendido pelo sérvio Hamad Medjedovic (67ª) em mais uma partida na capital italiana.
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