AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Cincinnati Número 26 do mundo, tenista carioca enfrenta o holandês Botic Van de Zandschulp

Cabeça de chave número 23, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro, que alcançou a terceira rodada ano passado, tem pela frente o holandês Botic Van de Zandschulp (59º). O Lance! acompanha a partida ao vivo.



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Jogadores Sets 1º Set 2º Set João Fonseca Zandschulp

PRÉ-JOGO

Após derrota para Ben Shelton nas oitavas do Masters 100 de Montreal, João Fonseca busca uma boa campanha em Cincinnati para saltar no ranking da ATP Por conta da resistência de Casper Ruud , a partida foi adiantada e o brasileiro e o tenista holandês entraram em quadra mais cedo.

Tenistas fazem um tira-teima

Essa é a terceira vez que os dois se enfrentam, e o confronto direto está empatado. Em 2024, pela Copa Davis, o carioca levou a melhor. Já na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na temporada passada, Botic deu o troco.

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O brasileiro e o tenista da Holanda entram em quadra após a desistência do norueguês Casper Ruud (14º), que enfrentaria o qualificador australiano Christopher O'Connell (133º). Com o abandono de Ruud, O'Connell avançou diretamente na próxima rodada e agora aguarda o vencedor da partida do aluno do técnico Guilherme Teixeira.



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João Fonseca venceu 11 de 14 estreias em Masters

De 14 estreias de Masters 1000 até agora na carreira, o brasileiro só perdeu três: para o húngaro Fabian Maroszan (61º) em Roma e para o australiano Tristan Schoolkate (103º), em Toronto, ambos ano passado. Há pouco mais de três meses, o número 1 do Brasil foi surpreendido pelo sérvio Hamad Medjedovic (67ª) em mais uma partida na capital italiana.

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