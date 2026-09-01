Prata no Mundial indica renovação da canoagem brasileira

Desde que fez sua estreia olímpica nos Jogos Rio 2016, Isaquias Queiroz tem sido o grande nome da canoagem velocidade brasileira. E não era para menos, já que, até o último fim de semana, o baiano havia participado da conquista de todas as medalhas masculinas do país em mundiais. A prata de Jacky Godmann e Gabriel Nascimento no Mundial de Poznan mudou essa história e indicou um momento de renovação na modalidade.

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Apesar de não serem exatamente da mesma geração, os dois passaram a competir juntos no início de 2025 e têm formado uma parceria promissora mesmo fora das competições — logo após a conquista da medalha, Jacky fez questão de destacar que os filhos dos dois canoístas costumam brincar juntos, uma prova do entrosamento da dupla.

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Jacky surgiu como uma promessa no Mundial Júnior de 2017 e desde então se tornou um nome consolidado na seleção brasileira adulta. O baiano viveu a sensação do "quase" nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando ficou em quarto lugar do C2 1000m ao lado de Isaquias Queiroz. Hoje, aos 27 anos e com outra participação olímpica no currículo, finalmente sentiu o gosto de estar entre os melhores do mundo.

Gabriel foi a peça que se encaixou perfeitamente nos planos. Revelação que despontou no Mundial Júnior de 2023, o baiano de 20 anos teve sua cota de "quase pódio" ao lado de Jacky. No Mundial de Milão, em 2025, a dupla terminou em quarto lugar, a apenas 25 centésimos da medalha.

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O caminho da medalha ficou mais quente na temporada de 2026. Antes do vice-campeonato mundial, Jacky e Gabriel já haviam conquistado um bronze na Copa do Mundo de Szeged, na Hungria. Além de somar pontos no ranking olímpico, a dupla vai consolidando seu espaço como esperança para os Jogos de Los Angeles.

Os brasileiros Jacky Godmann e Gabriel Nascimento mostram a medalha de prata conquistada no Mundial de Canoagem Velocidade 2026 (Foto: CBCa)

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De olho em LA 2028

Para além da medalha inédita, a ascensão de uma equipe forte no C2 500 metros amplia as chances de pódio para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Assim como acontecia em Mundiais, todas as cinco medalhas do país conquistadas até hoje na canoagem velocidade tiveram a participação de Isaquias Queiroz, seja sozinho ou em dupla. Vale lembrar que a prova do C2 500 metros esteve fora do programa olímpico após os Jogos de Pequim e retornou apenas em Paris 2024, ou seja, durante grande parte da "era Isaquias".

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A conquista de Jacky e Gabriel ganha ainda mais relevância ao olhar para os atletas com quem os brasileiros dividiram o pódio em Poznan. Foram apenas 58 centésimos de distância para os russos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que conquistaram o bicampeonato consecutivo com uma parceria perfeitamente equilibrada. De um lado, Petrov soma seis títulos mundiais e uma participação olímpica aos 24 anos. De outro, Shtyl tem uma prata olímpica e 20 títulos mundiais aos 40 anos.

A equipe que os brasileiros ultrapassaram na reta final da prova também é uma protagonista do cenário mundial ao longo deste ciclo olímpico. Foram justamente os húngaros Kristof Kollar e Istvan David Juhasz que "tiraram" o pódio de Jacky e Gabriel no Mundial do ano passado.

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Gabriel Nascimento, de 20 anos, é uma das promessas do Brasil na Canoagem Velocidade (Foto: CBCa)

Surge um sucessor?

Ainda é cedo para apontá-lo como tal, mas Gabriel Nascimento vem dando mostras de que pode ser o próximo protagonista brasileiro da modalidade. Integrante da seleção brasileira adulta desde o ciclo olímpico de Paris, ele vem alcançando marcas importantes no cenário mundial.

O principal resultado veio em julho de 2026, na Copa do Mundo de Montreal no Canadá, quando Gabriel foi campeão do C1 200 metros. Apesar de o título vir em uma prova que não faz parte do programa olímpico, a conquista fez de Gabriel o primeiro brasileiro a levar uma medalha de ouro em Copas do Mundo após dez anos. Até então, o único a realizar esse feito havia sido Isaquias Queiroz.

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No mesmo mês, Gabriel voltou ao lugar mais alto do pódio na mesma prova, desta vez pelo Campeonato Pan-Americano da modalidade. Além das marcas ao lado de Jacky, o jovem ainda somou um bronze no C1 500 metros na Copa do Mundo de Brandemburgo, na Alemanha.

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