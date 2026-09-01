Sebastian Vettel e Rubinho voltam à Ferrari na F1 para o GP da Itália
Ferrari prepara homenagem a Michael Schumacher em Monza com pintura especial
A Ferrari prepara um fim de semana mais do que especial para os tifosi – torcedores, em italiano – durante os três dias de ação do Grande Prêmio da Itália. Além da pintura especial escolhida para homenagear Michael Schumacher, a escuderia levará Sebastian Vettel e Rubens Barrichello de volta à pista. A dupla pilotará o histórico F2002.
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Mais longevo companheiro de Schumacher na Ferrari, Barrichello será o responsável por guiar o carro do título do alemão em 2002 no sábado (5), dia da classificação. No dia seguinte, pouco antes da corrida, será a vez de Vettel assumir o volante. Ambos farão uma volta no Circuito de Monza.
E a homenagem ao heptacampeão não para por aí. Os carros da Ferrari, assim como os macacões de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, contarão com elementos que fazem referência à trajetória de Schumacher. A pintura, por exemplo, remete à Ferrari F310, monoposto utilizado pelo alemão em seu ano de estreia pela equipe, em 1996.
O vermelho será a cor predominante do carro, com elementos em branco e preto concentrados principalmente nas asas. Os pneus também terão uma homenagem especial, com detalhes dourados que relembram os aros de magnésio utilizados pela Ferrari na temporada de 1996.
Outro elemento da pintura será a marca formada pelas letras M e S, tradicionalmente associada a Schumacher. Já o bico do carro e os macacões dos pilotos terão sete estrelas, em referência aos sete títulos mundiais conquistados pelo alemão na Fórmula 1.
Brasil garantido na F1 2027
Enquanto a Ferrari prepara a homenagem a uma de suas maiores lendas, o futuro do Brasil na Fórmula 1 também já começa a ganhar forma. Para Gabriel Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada.
Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Veja todos os nomes confirmados aqui.
Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.
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