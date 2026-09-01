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Sebastian Vettel e Rubinho voltam à Ferrari na F1 para o GP da Itália

Ferrari prepara homenagem a Michael Schumacher em Monza com pintura especial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 08:58
Atualizado há 2 horas
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Sebastian Vettel na garagem da Ferrari no GP da Hungria da F1 2020
Sebastian Vettel na garagem da Ferrari no GP da Hungria da F1 2020 (Foto: Divulgação/Ferrari)

A Ferrari prepara um fim de semana mais do que especial para os tifosi – torcedores, em italiano – durante os três dias de ação do Grande Prêmio da Itália. Além da pintura especial escolhida para homenagear Michael Schumacher, a escuderia levará Sebastian Vettel e Rubens Barrichello de volta à pista. A dupla pilotará o histórico F2002.

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Mais longevo companheiro de Schumacher na Ferrari, Barrichello será o responsável por guiar o carro do título do alemão em 2002 no sábado (5), dia da classificação. No dia seguinte, pouco antes da corrida, será a vez de Vettel assumir o volante. Ambos farão uma volta no Circuito de Monza.

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E a homenagem ao heptacampeão não para por aí. Os carros da Ferrari, assim como os macacões de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, contarão com elementos que fazem referência à trajetória de Schumacher. A pintura, por exemplo, remete à Ferrari F310, monoposto utilizado pelo alemão em seu ano de estreia pela equipe, em 1996.

O vermelho será a cor predominante do carro, com elementos em branco e preto concentrados principalmente nas asas. Os pneus também terão uma homenagem especial, com detalhes dourados que relembram os aros de magnésio utilizados pela Ferrari na temporada de 1996.

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Outro elemento da pintura será a marca formada pelas letras M e S, tradicionalmente associada a Schumacher. Já o bico do carro e os macacões dos pilotos terão sete estrelas, em referência aos sete títulos mundiais conquistados pelo alemão na Fórmula 1.

Pintura especial da Ferrari no GP da Itália de 2026, em homenagem a Michael Schumacher
Pintura especial da Ferrari no GP da Itália de 2026, em homenagem a Michael Schumacher (Foto: Divulgação)

Brasil garantido na F1 2027

Enquanto a Ferrari prepara a homenagem a uma de suas maiores lendas, o futuro do Brasil na Fórmula 1 também já começa a ganhar forma. Para Gabriel Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada.

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Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Veja todos os nomes confirmados aqui.

Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

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