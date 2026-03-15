Torcida do Cruzeiro manda recado a Tite após empate com o Vasco

O Cruzeiro empatou com o Vasco por 3 a 3, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Tite foi alvo de muitos torcedores do Cabuloso nas redes sociais.

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Os gols cruz-maltinos foram marcados por Cauan Barros (2x) e Brenner, enquanto os tentos celestes foram anotados por Christian, Japa e Chico da Costa. O empate de Cruzeiro e Vasco não foi bom para nenhuma das equipes, que permanecem em situação difícil no campeonato.

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Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro mandaram um recado ao técnico Tite, que vive momento ruim a frente do Cabuloso. Veja os comentários abaixo:

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Cruzeiro x Vasco pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja recados a Tite

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Vasco

Dentro de casa contra o Vasco, o Cruzeiro tomou as primeiras ações ofensivas, apostando nas jogadas pelas pontas. Aos oito minutos, o gol saiu exatamente em uma jogada construída pelos lados. Matheus Pereira, na direita, inverteu para Kaiki, que escorou para Christian, de cabeça, fazer 1 a 0.

A segunda etapa começou diferente, com os cariocas pressionando. Aos cinco minutos, Paulo Henrique arriscou da entrada da área, mas o goleiro celeste espalmou por cima do gol. No escanteio, no entanto, Matheus Cunha não conseguiu evitar que Cauan Barros, de cabeça, empatasse.

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Instantes depois, veio a virada. Andrés Gómez recebeu na direita, e passou para Paulo Henrique cruzar na área. Cuiabano cabeceou, Cunha defendeu, mas Cauan Barros aproveitou o rebote e fez 2 a 1. Com o jogo incendiado, o Cruz-Maltino perdeu um jogador logo na sequência. O autor dos dois gols alvinegros recebeu cartão vermelho por um pisão em Matheus Pereira.

Atrás no placar a Raposa partiu para o ataque e teve boa chance com Chico da Costa, que não conseguiu finalizar sobra de bola na pequena área. Gerson também tentou, de fora da área, mas a bola desviou e foi defendida por Léo Jardim. Mas quando o centroavante celeste teve sua segunda chance, não desperdiçou. William fez cruzamento pela direita, o camisa 91 cabeceou e contou com um desvio em Neyser para fazer 2 a 2 em Cruzeiro x Vasco.

Forte na pressão, a Raposa exigiu mais uma defesa do arqueiro vascaíno em chute de Arroyo, de fora da área. Mesmo com um a menos, quando chegou no ataque, o Vasco foi fatal. Aos 41 minutos, Brenner finalizou da entrada da área, a bola desviou em William e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Japa empatou o jogo mais uma vez em Cruzeiro x Vasco.