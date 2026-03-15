Torcedores se revoltam com jogador em Cruzeiro x Vasco: 'Não existe'

Cruzeiro e Vasco é um dos duelos que agitam a noite deste domingo (15) na sexta todada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com o desempenho de um atleta no primeiro tempo.

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Até aqui, o Cruzeiro vence o Vasco por 1 a 0, com gol de Christian, depois de assistência de Kaiki Bruno. Depois de um belo lançamento de Matheus Pereira, o lateral tocou de cabeça para o meio e o meia completou.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco se revoltaram com o lateral Paulo Henrique na jogada. O jogador deu condição depois do lançamento do camisa 10 do Cruzeiro. Veja a jogada e os comentários abaixo:

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Veja a jogada do gol e a repercussão

Escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro

Renato Gaúcho definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, o treinador promoveu duas mudanças: uma forçada e outra técnica. Barros entra na vaga de Thiago Mendes, suspenso, e Cuiabano substitui Lucas Pitón, que não vive boa fase.

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Autor de um dos gols da vitória sobre o Palmeiras, o volante é o principal desfalque cruz-maltino. Fora ele, a única ausência é a do companheiro de posição Jair, machucado desde o ano passado. Selecionado para o onze inicial, Cuiabano marcou o outro tento do triunfo por 2 a 1 sobre o Alviverde.

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Portanto, o Vasco entra em campo contra o Cruzeiro com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

O jogo contra o Cruzeiro será o segundo do Vasco sob comando de Renato Gaúcho, escolhido para substituir Fernando Diniz. Na estreia, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário.