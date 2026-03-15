Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Vasco causa revolta: 'Absurdo'

Cruzeiro e Vasco estão se enfrentando, na noite deste domingo (15), na sexta todada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma decisão da arbitragem no primeiro tempo causou muita revolta em torcedores.

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Aos 23 minutos, Andres Gómez invadiu a área do Cruzeiro e foi derrubado por William. Em campo, o árbitro JJJJJ, considerou o contato normal de jogo e mandou a bola rolar. O VAR também não interferiu no lance.

Nas redes sociais, entretanto, muitos torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em Cruzeiro x Vasco. Veja o lance polêmico abaixo e a repercussão:

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Veja o lance polêmico e a reação da web

Escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro

Renato Gaúcho definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, o treinador promoveu duas mudanças: uma forçada e outra técnica. Barros entra na vaga de Thiago Mendes, suspenso, e Cuiabano substitui Lucas Pitón, que não vive boa fase.

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Autor de um dos gols da vitória sobre o Palmeiras, o volante é o principal desfalque cruz-maltino. Fora ele, a única ausência é a do companheiro de posição Jair, machucado desde o ano passado. Selecionado para o onze inicial, Cuiabano marcou o outro tento do triunfo por 2 a 1 sobre o Alviverde.

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Portanto, o Vasco entra em campo contra o Cruzeiro com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

O jogo contra o Cruzeiro será o segundo do Vasco sob comando de Renato Gaúcho, escolhido para substituir Fernando Diniz. Na estreia, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário.