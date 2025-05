Herói de 94 e família; conheça a comissão de Ancelotti na Seleção

Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (25), para assumir o comando da Seleção Brasileira. A comissão técnica será formada por quatro italianos, um brasileiro e um inglês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A comissão do italiano terá a presença do filho do treinador Davide, que tem presença confirmada até a Data Fifa de junho, quando a Seleção vai enfrentar Equador e Paraguai, mas não sabe se seguirá no futuro. Ele tem prospostas de times europeus na mesa para começar carreira solo, entre elas está a do Rangers, da Escócia.

Além dele, sua equipe técnica contará com a permanência de Taffarel na função de treinador de goleiro. O herói do tetra ocupa a função desde 2014, quando chegou durante a segunda passagem de Dunga pela Amarelinha. Vale lembrar que ele também ocupa o mesmo cargo no Liverpool.

continua após a publicidade

A comissão técnica de Ancelotti na Seleção

Davide Ancelotti - Auxiliar - o filho do treinador e seu branço-direito, tem 35 anos, nasceu em Parma e começou a acompanhar seu pai durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain trabalhando como preparador fisíco. Ele veio a se tornar auxiliar técnico durante a passagem pelo Bayern de Munique. Desde então, tem acopanhado seu pai nos clubes que passou. Francesco Mauri - Auxiliar - O italiano, de 36 anos, tem uma trajetória similar a de Davide. Ele se juntou ao grupo durante a passagem pelo PSG, trabalhando com reabilitação de lesões e veio a se tornar auxiliar quando Ancelotti comandou o Napoli. Paul Clement - Auxiliar - O inglês, de 53 anos, conheceu Ancelotti durante sua passagem pelo Chelsea e seguiu com o italiano no PSG, Real Madrid e Bayern de Munique. Depois disso, começou sua carreira solo treinando o Swansea na Premier League em 2018. Clement estava livre no mercado desde que deixou o Everton no ano passado, quando foi auxiliar de Frank Lampard.

Clement (direita) foi um dos auxiliares que chegaram com Ancelotti (Foto: Reprodução/CBF)