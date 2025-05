Redação do Lance! lista nomes que não podem faltar na convocação de Ancelotti

A primeira lista de convocados por Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira será divulgada nesta segunda-feira (26), em hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A relação de jogadores será para os dois próximos jogos da equipe, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Pensando nisso, a redação do Lance! palpitou cinco nomes que devem estar na lista do treinador.

O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai na Neo Química Arena no dia 10. Vale destacar que a Seleção Brasileira ainda não se classificou matematicamente para o torneio mundial do próximo ano. Além desse objetivo, Ancelotti terá a missão de conquistar o tão sonhado Hexa para o país.

Palpites da Redação do Lance! para lista de Ancelotti:

Lucas Bayer (Repórter) : Wesley, Gerson, Léo Ortiz, Casemiro e Antony.

Enzo Monteiro: (Repórter): Raphinha, Casemiro, João Gomes, Léo Ortiz e Bruno Guimarães.

Claudio Rabha (Editor): Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães, Estêvão e Alisson.

Marcio Dolzan (Repórter): Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vini Jr e Raphinha.

Pedro Brandão (Repórter): Estevão, Casemiro, Pedro, Caio Henrique e André.

Pedro Ernesto (Repórter): Casemiro, Antony, Caio Henrique, Alexsandro e Richarlison.

Lucas Borges (Repórter): Matheus Cunha, Carlos Augusto, Alex Sandro, Andrey Santos e Igor Paixão.

André Carbone (Editor): Vini Jr, Raphinha, Rodrygo, Alisson e Gerson.

João Brandão (Repórter): André, Caio Henrique, Antony, Richarlison e Casemiro.

Leonardo Damico (Editor): Vini Jr, Raphinha, Alisson, Rodrygo e Léo Ortiz.



Anna Ramos (Repórter): Raphinha, Estevão, Danilo, Wesley e Hugo Souza.

Guilherme Lesnok (Repórter): Murillo, Caio Henrique, Igor Paixão, Andrey Santos e Matheus Magalhães.

Pedro Cardoso (Repórter): Vini Jr, Alisson, Raphinha, Marquinhos e Estevão.

Tiago Mendes (Repórter): Vini Jr, Raphinha, Alisson, Bruno Guimarães e Léo Jardim.

Marcos Vinícius (Repórter): Richarlison, Alex Sandro, Casemiro, Antony e Caio Henrique.

Joyce Rodrigues (Repórter): Gerson, Vini Jr, Wesley, Casemiro e Léo Ortiz.

Márcio Iannacca (Editor): Danilo, Casemiro, Estêvão, Neymar e Pedro.

Porcentagem: Casemiro (11,11%), Raphinha (10%), Vini Jr (8,89%), Alisson (7,78%), Caio Henrique (5,56%), Léo Ortiz (4,44%), Estevão (4,44%) e Antony (4,44%). Os demais atletas tiveram 3% ou menos.

Carlo Ancelotti se despediu do Real Madrid no último sábado (24) em vitória por 3 a 0 contra o Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. O italiano desembarcou no Brasil nesse domingo (25) para ser apresentado pela entidade nesta segunda-feira (26) e anunciar a primeira convocação de sua era.

Jatinho milionário

Segundo o portal "Leo Dias", o jato particular que trouxe o novo técnico da Seleção da Espanha ao Brasil é do modelo Bombardier Global 7500 e pode chegar ao valor estratosférico de U$ 75 milhões (R$ 423,75 milhões, de acordo com a cotação atual).

