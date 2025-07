Campeão do mundo pela Seleção pede jogador do Fluminense na Copa de 2026

Fluminense x Chelsea agitam a tarde de Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (8). Antes da partida, Ricardo Rocha, tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994, pediu um jogador do Tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

O Fluminense encara o Chelsea às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

➡️Europeus reagem a decisão da diretoria do Flamengo: ‘Sinto pena’

A campanha heróica do Fluminense neste Mundial de Clubes vem chamando a atenção no mundo do futebol e os números refletem isso. O bom desempenho diante de gigantes europeus, em especial nas classificações das oitavas e quartas de final, colocou o clube no foco de análises coletivas e individuais.

continua após a publicidade

Durante o programa "Galvão e Amigos", Ricardo Rocha exaltou demais o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, e pediu que o jogador esteja na Copa do Mundo de 2026.

- Thiago para mim é o melhor defensor. E te digo mais, no Brasil, tem que se pensar para uma Copa do Mundo sim. Não precisa jogar os 7 jogos, joga dois. Eu adoro o Thiago Silva.

continua após a publicidade

Time do Fluminense na partida contra o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Consistente e efetivo: os números da campanha do Fluminense no Mundial

Alguns dos pontos destacados sobre o Fluminense são a organização, a consistência defensiva e a efetividade para balançar as redes. Foi assim que o Tricolor se manteve invicto na competição e vivo nas semifinais, quando enfrentará o Chelsea. A decisão está marcada para terça-feria (8), no MetLife Stadium.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Thiago Silva lidera a defesa menos vazada do Mundial

Com apenas três gols sofridos em cinco jogos, o Fluminense tem a terceira melhor defesa da competição. Foi vazada apenas por Ulsan, na fase de grupos, e Al-Hilal, já nas quartas de final. Diante de Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Inter de Milão, a meta de Fábio saiu ilesa, colocando-o no posto de goleiro que com mais jogos sem sofrer gols.

Mesmo com a solidez defensiva do Flu, o arqueiro é o oitavo com mais defesas no Mundial (14) e o terceiro entre os semifinalistas. Mas o mérito disso é dividido com sua linha de defesa, liderada por Thiago Silva. O capitão está sendo fundamental na organização da equipe, sobretudo de seus companheiros de posição.

No único jogo em que o camisa 3 não foi titular, Ignácio deu conta do recado e foi premiado como melhor em campo. Entre todos os jogadores do Mundial, o zagueiro é o sétimo em desarmes (11) e se destacou pelo bom aproveitamento nos duelos pelo alto, especialmente contra o Al-Hilal, em que foi instransponível (4/4). No mesmo quesito, Thiago é o sétimo com melhores números, reforçando a proteção tricolor.

Os bons números defensivos do Flu também se devem à combatividade de seu meio de campo, essencial para a proteger a primeira linha de defesa. Entre todos os times do Mundial, o Tricolor é o terceiro com maior média de interceptações por jogo (10,6), número que fica em evidência sobretudo no mata-mata, etapa em que o time teve menos posse de bola que seus adversários.