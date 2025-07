O coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico da Seleção Brasileira, Juan Santos, assistiram à vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida foi a segunda que a dupla acompanhou no torneio da Fifa. Anteriormente, eles tinham assistido ao triunfo do Fluminense por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, em Orlando.

continua após a publicidade

- É motivo de orgulho para nós as grandes campanhas que os clubes brasileiros fizeram, o que comprova que temos não apenas grandes talentos dentro de campo, mas também trabalho, bons profissionais e boas estruturas, que puderam competir com os gigantes europeus, principalmente - disse Rodrigo Caetano.

Juan e Rodrigo Caetano acompanham duelo entre Real Madrid e Borussia (Foto: Divulgação / CBF)

➡️Comissão técnica da Seleção assiste à classificação do Fluminense no Mundial

➡️Confirmado! Brasil e Chile pelas Eliminatórias será no Maracanã

continua após a publicidade

Mas a viagem da dupla não serviu apenas para acompanhar o evento em si. Rodrigo Caetano e Juan estão observando alguns jogadores para a próxima convocação da Seleção Brasileira, que deve acontecer no fim de agosto. A lista será divulgada para as partidas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, no dia 9, provavelmente em Santa Cruz de la Sierra.

- Além das observações com os atletas brasileiros, é cada vez mais uma aproximação e um intercâmbio com a Fifa, já visando a Copa do Mundo do ano que vem, entendendo a competição nos Estados Unidos - revelou.

continua após a publicidade

Na próxima segunda-feira (7), a dupla passará a ter companhia do técnico Carlo Ancelotti. O comandante da Seleção Brasileira viajará aos Estados Unidos para acompanhar as semifinais (Fluminense x Chelsea e PSG x Real Madrid) e a final do torneio. Todos os confrontos serão no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

- Acompanhamos todos os jogos da primeira fase pela televisão e agora ao vivo, in loco. É importante observar mais de perto os jogadores, o confronto das culturas, até para ver tudo que tem sido feito nos grandes clubes que estão participando da Copa - disse Juan.

Com a chegada de Ancelotti, Rodrigo Caetano e Juan também vão aproveitar para conhecer algumas instalações em Nova Jersey. A ideia é levar informações que ajudem a comissão técnica a definir o quartel-general para o Mundial do ano que vem. A competição será disputada no México, Estados Unidos e Canadá.