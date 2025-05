Novo presidente da CBF promete ‘blindar’ Ancelotti na Seleção

Eleito neste domingo (25) como novo presidente da CBF, Samir Xaud garantiu que Carlo Ancelotti terá “total autonomia” à frente da Seleção Brasileira. O dirigente, que ficará à frente da entidade que comanda o futebol brasileiro até 2029, disse ainda que a CBF irá "blindar" o treinador italiano de qualquer "situação externa".

— É uma felicidade muito grande nós termos a oportunidade de ter o maior técnico da história do futebol internacional. Já tive o primeiro contato com ele, sim. E ele (Ancelotti) vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a Seleção Brasileira — disse Xaud em entrevista concedida na sede da CBF.

A afirmação do novo presidente da CBF foi dada no momento em que Carlo Ancelotti voava da Espanha para o Brasil em voo fretado. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro no início da noite e ficará hospedado no hotel onde, na segunda-feira (26), será oficialmente apresentado e fará a primeira convocação da Seleção Brasileira.

— A comissão técnica e o Ancelotti terão total autonomia, e nós vamos blindar eles de qualquer situação externa que possa vir a ter. Eles precisam dessa autonomia para poder realizar o seu trabalho com excelência — considerou Xaud.

Ancelotti chega à Seleção em meio à instabilidade na CBF

Ao citar a “situação externa”, o novo presidente fez referência à instabilidade política da CBF, que há anos enfrenta problemas de gestão. Nenhum dos presidentes eleitos depois de 2010 chegaram ao final do mandato, o que deixa a entidade em descrédito tanto perante a opinião pública do Brasil, quanto internacionalmente.

Indagado sobre o que pretende fazer para melhor a imagem da CBF e da Seleção Brasileira para além da chegada de Ancelotti, Samir Xaud falou em “trazer alegria”:

— O primeiro desafio é trazer alegria, alegria novamente para as pessoas que aqui dentro trabalham na instituição, e tentar aproximar mais a torcida ao Brasil, à Seleção Brasileira. Acredito que esse trabalho sendo realizado aqui dentro, e nós conseguindo dar uma estabilidade institucional, nós teremos com certeza o reflexo lá fora e na Seleção Brasileira.