Rumo ao Brasil! Ancelotti é fotografado embarcando em avião

A poucas horas de assumir oficialmente o comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi fotografado ao lado de Diego Fernandes - empresário que nome intermediou a contratação para a CBF - embarcando rumo ao Rio de Janeiro num avião alugado pela entidade exclusivamente para trazer o treinador ao Brasil. O italiano anunciará a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa nesta segunda-feira (26).

Convocação para Eliminatórias da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti divulga a lista de 23 convocados para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). A estreia do italiano será no dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil. Já no dia 10, a Amarelinha enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A chegada do técnico do Real Madrid ao Brasil foi oficializada pela CBF no dia 12 de maio. Os dois jogos iniciais serão cruciais para o trabalho do comandante, visto que a Seleção está em quarto nas Eliminatórias e precisa vencer para não se complicar nas duas rodadas finais. Primeiro, o estrangeiro conduz a equipe a Guayaquil para o confronto com o Equador, segundo colocado, no dia 5 de junho, às 20h (sempre de Brasília); cinco dias depois, recebe o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h45.

