As negociações entre o Botafogo e Davide Ancelotti avançam e o clube está próximo de escolher seu novo treinador. Davide é filho de Carlo Ancelotti e atualmente trabalha como auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Nos últimos dias, as conversas progrediram, e a diretoria do Botafogo o aguarda nessa semana para assinatura de contrato. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo Lance!.

Aos 35 anos, Davide foi escolhido para substituir Renato Paiva, demitido após a eliminação do time no Mundial de Clubes contra o Palmeiras. A diretoria do Botafogo acredita que o italiano é o perfil ideal para implementar o que eles chamam de "Botafogo Way", uma filosofia de jogo ofensivo e moderno que o clube tem buscado consolidar desde a transição para SAF.

Saída facilitada e vínculo flexível

O Lance! apurou que, ao acertar a sua ida para a CBF, Davide Ancelotti colocou a seguinte cláusula em seu contrato: que poderia deixar a Seleção caso surgisse uma boa proposta para ser treinador principal de um clube. Fato que ocorreu nos últimos dias com a sondagem do Botafogo. Vale ressaltar que não existe multa rescisória para o profissional decidir deixar o cargo de auxiliar de Carlo Ancelotti.

Também existe uma cláusula que, mesmo acertando com algum clube, Davide Ancelotti poderá ser convocado para atuar como auxiliar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Sem nenhum custo ou prejuízo à CBF.

A princípio, quando Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF, Davide não viria com o pai para a Seleção Brasileira. O profissional estava negociando com o Glasgow Rangers e, quando o negócio não saiu do papel, ele decidiu topar o desafio na Seleção. Importante lembrar que na estreia de Carlo, no jogo contra o Equador, em Guyaquil, o profissional não era membro da comissão técnica.

Davide Ancelotti se juntou ao grupo em São Paulo e iniciou os trabalhos na CBF para a segunda partida da data-Fifa de março. Na ocasião, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, na NeoQuímica Arena, e garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Como no momento da contratação, Davide Ancelotti, a princípio, não viria, a presença do profissional na comissão técnica é vista como um plus na preparação da Seleção Brasileira e sua saída não causaria nenhum prejuízo à preparação.

Carlo e Davide Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Histórico de técnicos do Botafogo SAF

Com a chegada de Davide, ele se tornará o décimo técnico do Botafogo desde quando virou SAF, que iniciou oficialmente em abril de 2022. O clube tem visto uma média de um treinador a cada seis meses, e apenas Luís Castro conseguiu ficar mais de um ano no cargo.

A chegada de Davide é uma jogada ousada e estratégica: um profissional jovem, dedicado, com experiência em clubes de elite da Europa e um grande potencial para liderar um projeto a médio e longo prazo.

Próximo compromisso: clássico contra o Vasco

Enquanto a diretoria finaliza os últimos detalhes da negociação, o elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira (7), no CT Lonier. Os treinos ficarão sob a supervisão de Cláudio Caçapa, que é o auxiliar técnico da comissão permanente e atuará como interino até que um novo treinador seja definido.

O próximo desafio do Glorioso será o clássico contra o Vasco, marcado para sábado (12), às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.