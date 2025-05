Ancelotti é o técnico de seleção mais bem pago do mundo; veja lista

A chegada de Carlo Ancelotti à Seleção é um marco também do ponto de vista financeiro. O treinador italiano, que será apresentado nesta segunda-feira (26) pela CBF, comandará o time brasileiro até o fim da Copa do Mundo de 2026 com um contrato milionário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com informações do ge, Ancelotti receberá 10 milhões de euros por ano, valor equivalente a R$ 63,2 milhões na cotação atual. Isso representa um salário mensal de aproximadamente R$ 5,3 milhões — o maior já pago a um técnico de seleções na história do futebol mundial.

Além do salário fixo, o italiano ainda poderá receber um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) caso conquiste o título mundial com a Seleção em 2026.

continua após a publicidade

Onde assistir à primeira convocação de Ancelotti

Carlo Ancelotti será apresentado como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda, às 15h (de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além da apresentação, o treinador italiano divulgará sua primeira convocação, com 23 nomes, para os próximos compromissos das Eliminatórias. A transmissão será feita pela CBF TV no YouTube e também poderá ser acompanhada pelo Lance!.

➡️ Jornalistas apontam atletas do Brasileirão que devem estar na lista de Ancelotti

💰 Técnicos de seleções mais bem pagos

A efeito de comparação, antes da chegada de Ancelotti, o maior salário de um técnico de seleção é de Thomas Tuchel, alemão que fatura R$ 3,1 milhões por mês para comandar a Inglaterra.

continua após a publicidade

Técnico Seleção Salário mensal (R$) Carlo Ancelotti Brasil R$ 5,3 milhões Thomas Tuchel Inglaterra R$ 3,1 milhões Mauricio Pochettino EUA R$ 2,8 milhões Julian Nagelsmann Alemanha R$ 2,5 milhões Roberto Martinez Portugal R$ 2,5 milhões Didier Deschamps França R$ 2,5 milhões

🏆 Ancelotti também quebra recorde na América do Sul

Além de assumir a ponta no ranking global, Ancelotti será o treinador mais bem remunerado da história do futebol sul-americano. Até então, o posto era ocupado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que recebe cerca de R$ 3 milhões mensais.

📅 Estreia marcada

O técnico italiano fará sua estreia à frente do Brasil na Data Fifa de junho, com dois compromissos importantes nas Eliminatórias: contra o Equador (5/6) e o Paraguai (10/6). A expectativa é alta tanto no campo quanto fora dele, com o investimento da CBF apostando em resultados expressivos já de imediato.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.