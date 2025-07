No banco em amistoso do Cruzeiro, atitude de Gabigol viraliza

No banco durante amistoso do Cruzeiro contra o Banfield, neste domingo (6), em jogo válido pelo torneio amistoso de inter temporada Vitória Cup, Gabigol foi flagrado pela transmissão bocejando algumas vezes. Rapidamente os internautas ligados na partida comentaram o ocorrido.

Gabigol boceja em Cruzeiro x Banfield (Foto: Reprodução)

Escalações de Cruzeiro x Banfield

A única novidade em relação ao time que vinha jogando no Campeonato Brasileiro é o atacante Marquinhos no lugar de Wanderson. Sendo assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Marquinhos e Kaio Jorge.

Na primeira partida pela Vitória Cup, quinta-feira (6), o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 1 a 0, também no Kleber Andrade. A equipe não disputa um jogo oficial desde 12 de junho, quando empatou por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro é vice-líder da competição, com 24 pontos, atrás do Flamengo, que tem melhor saldo de gols. Na retomada do Brasileirão, a equipe enfrenta o Grêmio, dia 13, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.