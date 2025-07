O atacante do Liverpool e da seleção colombiana, Luis Díaz, está tendo bastante reprovado pela torcida dos Reds. Um grupo de influenciadores, incluindo Everth Murillo e JHDELACRUZ777, publicaram vídeos com o jogador, em clima festivo, no mesmo dia e horário em que o velório de Diogo Jota e André Silva acontecida.

O funeral de Diogo e André aconteceu neste sábado (5), em Gondomar, na região do Porto (POR). A cerimônia contou com a presença de ex-companheiros da dupla, incluindo diversos astros do Liverpool e da seleção de Portugal.

O elenco dos Reds esteve no velório, liderado pelo capitão Virgil van Dijk e fez uma homenagem, colocando um conjunto de flores que representava a camisa 20 do atacante lusitano, aposentada pela diretoria. Outros nomes como, Arne Slot, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, João Félix, Danilo Pereira, José Sá, Roberto Martínez e André Horta.

Tradução: Luis Díaz causou uma grande confusão ao ser o único jogador do Liverpool ausente no funeral de seu companheiro de equipe, Diogo Jota. Principalmente depois que o falecido o apoiou quando Mané Díaz foi sequestrado. Ele deveria deixar o time. Anfield vai cobrar.

Tradução: Luis Díaz quando retornar ao Liverpool

Não tenho palavras. Dói-me a alma, não só pelo que aconteceu em campo, mas também pelo que aconteceu fora dele. Há gestos que nunca esquecemos, e o Diogo Jota fez um para mim que ficará comigo para o resto da vida. O meu abraço vai para o Rute, os seus filhos e a sua família. Descansem em paz, Diogo e André.

O sequestro dos pais de Luis Díaz

Os pais de Luis Díaz (Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda), atacante do Liverpool, foram sequestrados em outubro de 2023. As vítimas foram abordadas por homens armados em um posto de gasolina na cidade de Barrancas, em uma região no norte do país, próxima à fronteira coma Venezuela.

Horas após o rapto, a mãe do jogador foi liberada pelos sequestradores. Já o pai de Luis só foi liberado após cerca de 12 dias sequestrado. Ele foi encontrado na cidade de Valledupar (COL), após uma série de negociações entre as autoridades do país e o Exército de Libertação Nacional (ELN) - guerrilha responsável pelo sequestro.

O apoio de Diogo Jota

Devido o ocorrido, Luis Díaz não foi relacionado pelo técnico Jürgen Klopp para um duelo do Liverpool contra o Nottingham Forest. No primeiro gol da vitória, marcado por Diogo Jota, o português homenageou seu companheiro, erguendo sua camisa em Anfield.