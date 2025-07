Confirmado! Brasil x Chile será no Maracanã

Brasil e Chile será no Maracanã. A CBF bateu o martelo nesta sexta-feira (4) e confirmou o último confronto da Seleção em casa nas Eliminatórias para a Copa de 2026 no Rio de Janeiro. O duelo será no dia 4 de setembro. O técnico Carlo Ancelotti tinha o desejo de jogar no "Maior do Mundo" e o pedido foi prontamente atendido pelo presidente da entidade, Samir Xaud, que tocou todos os trâmites para confirmar a partida no estádio.

continua após a publicidade

➡️Comissão técnica da Seleção assiste à classificação do Fluminense no Mundial

- Eu gostaria de jogar no Maracanã, obviamente. Também nunca fui ao Maracanã. Seria bonito. Creio que a Seleção do Brasil tem o carinho de todo o país. Isso é importante, que a Seleção possa jogar em lugares distintos, para se aproximar do povo - disse o treinador no dia de sua coletiva de apresentação como treinador da Seleção Brasileira.

Porém, Ancelotti já visitou o estádio. No fim de maio, o treinador acompanhou o duelo entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela Liberadores. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o rival por 1 a 0, com um gol do zagueiro Leo Pereira.

continua após a publicidade

Com a partida confirmada para o Maracanã, a Seleção Brasileira deverá fazer a preparação para o confronto na Granja Comary, em Teresópolis. Ancelotti também já visitou as instalações na região serrana do Rio de Janeiro e aprovou o local para as atividades.

Após a partida contra os chilenos, a Seleção, que já está classificada para a Copa do Mundo, vai encerrar a sua participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, provavelmente em Santa Cruz de la Sierra.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes de Brasil x Chile, Ancelotti vai assistir ao Mundial de Clubes

Distante do jogo contra os chilenos, Carlo Ancelotti desembarca nos Estados Unidos na próxima segunda-feira (7). Ao lado do coordenador geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e do coordenador Juan Santos, o treinador vai assistir às semifinais e à final do Mundial de Clubes.