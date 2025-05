O avião que trouxe o técnico Carlo Ancelotti para o Brasil pousou no Rio de Janeiro, no Aeroporto Tom Jobim, pouco antes das 21h (de Brasília), deste domingo. O treinador italiano, que assumirá a Seleção Brasileira, anunciará a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa nesta segunda-feira (26).

No desembarque, o visual do treinador chamou a atenção dos brasileiros. Ele desembarcou usando um boné da Seleção Brasileira. O fato repercutiu nas redes sociais. Diversos internautas aprovaram o acessório do técnico. As reações foram diversas, veja abaixo:

Chegada de Ancelotti

A contratação do técnico do Real Madrid pela CBF foi oficializada no dia 12 de maio. Ele pousou no Brasil por volta das 20h45 (horário de Brasília), deste domingo (25). O treinador vai ficar hospedado no mesmo hotel onde será a coletiva de apresentação e convocação.

O italiano divulga a lista de 23 convocados para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). A estreia do italiano será no dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil. Já no dia 10, a Amarelinha enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.