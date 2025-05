Ancelotti criticou retranca e defendeu futebol veloz e ofensivo em tese de TCC em 1997

Nesta segunda-feira (26), Carlo Ancelotti será oficialmente apresentado como técnico da Seleção Brasileira, assumindo um contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. Enquanto os torcedores aguardam sua primeira convocação — para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas —, vale mergulhar na filosofia do italiano, cuja tese de conclusão de curso na Federação Italiana, em 1997, já revelava seu credo: "O futuro do futebol? Mais dinamismo".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com cinco taças da Champions League e títulos nas cinco principais ligas europeias, Ancelotti é um mestre da adaptação. Mas sua visão de jogo, detalhada em 14 páginas de análise tática, física e psicológica, permanece surpreendentemente coerente. Para ele, o futebol ideal é "espetacular, divertido e eficaz".

— O público busca emoções, e no futebol essas emoções vêm de um desenvolvimento rápido de soluções ofensivas variadas e imprevisíveis — escreveu Ancelotti em sua tese.

continua após a publicidade

Na ocasião, Ancelotti criticou o excesso de foco na defesa e propôs um futebol baseado em velocidade de pensamento, movimento sem bola e sincronia entre duplas. Ele compara o esquema tático de uma equipe a uma partitura musical, onde os jogadores devem improvisar em uma estrutura pré-definida.

— O futebol do futuro exige sincronia coletiva e velocidade de pensamento. O grande jogador não se destaca apenas pela técnica, mas por antecipar jogadas. Se conseguirmos unir qualidade técnica a valores como altruísmo e espírito de sacrifício, o futebol continuará sendo o esporte mais belo do mundo — afirmou o treinador italiano.

continua após a publicidade

Cortado da pré-lista, Endrick manda recado após saída de Ancelotti do Real Madrid

O documento inclui exercícios desenvolvidos por Ancelotti para aprimorar a posse de bola e as variações ofensivas, com diagramas que detalham as movimentações tanto da bola quanto dos jogadores em campo.

Com predileção pelo 4-4-2, o italiano gosta que seus times tenham laterais como motores do jogo, meias que se alternam entre construção das jogadas e chegada à área para finalizar, e uma dupla de ataque que se complementa em movimentos pelos lados do campo, mas também com presença na área para balançar as redes adversárias.

— Os dois atacantes devem se mover em sintonia, mas com ações diferentes. Um erro grave é ambos irem para a mesma posição num cruzamento — explicou Ancelotti.

Na defesa, Ancelotti valoriza a pressão por setor e a compactação, evitando espaços para contra-ataques. Ele também antecipou, em sua tese, conceitos que hoje são basilares no futebol moderno, como a importância da fisiologia, da psicologia e da nutrição. Ele defende treinos de posse de bola para melhorar a potência aeróbica e sprints curtos para trabalhar o sistema anaeróbico.

Além disso, ele destaca a necessidade de equilíbrio mental, sugerindo que sexta-feira seja um dia de "descarga mental", com treinos mais leves e divertidos para evitar a saturação dos jogadores.

— É necessário que o treinador seja capaz de prevenir a fadiga psicológica, primeiro com um monitoramento contínuo da situação por meio do diálogo com o grupo e, em segundo lugar, prestando muita atenção ao comportamento do jogador durante os treinamentos — analisou o novo técnico da Seleção Brasileira.

Para o Brasil, a chegada de Ancelotti representa uma oportunidade de unir o DNA ofensivo do futebol brasileiro à organização e disciplina europeias. Com jovens talentos como Vinicius Jr. e Rodrygo — que já trabalharam com ele no Real Madrid —, a Seleção pode encontrar um equilíbrio entre criatividade e eficiência tática. Ancelotti não impõe um sistema rígido, mas adapta-se às características dos jogadores, valorizando a coletividade acima de individualidades.