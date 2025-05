A Era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira começará oficialmente nesta segunda-feira (26). A partir das 15h (de Brasília), o treinador italiano será apresentado em grande estilo em um auditório do Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Concederá uma concorrida entrevista coletiva e, na sequência, anunciará sua primeira lista de convocados.

➡️Novo presidente da CBF promete ‘blindar’ Ancelotti na Seleção

Cerca de 250 jornalistas se credenciaram para a apresentação do treinador, número maior do que a capacidade do renovado auditório da CBF. Os profissionais de imprensa vêm de toda parte do Brasil e de diferentes partes do mundo. Para a apresentação de Ancelotti, a CBF recebeu pedidos de jornalistas de Abu Dhabi, Estados Unidos, Chile, Espanha e Itália, entre outros.

Além dos jornalistas, dezenas de cartolas do País devem se fazer presentes. Presidentes de 26 das 27 federações estaduais estiveram no Rio nesse domingo para eleger Samir Xaud como novo presidente da CBF, e devem estender a estadia para acompanhar a apresentação de Carleto.

A chegada de Carlo Ancelotti também servirá para a nova gestão da CBF vender a imagem de uma nova era também na entidade. Logo após ser eleito, Xaud enalteceu a contratação “do maior técnico da história do futebol internacional”, como ele definiu.

— Meu primeiro desafio é trazer alegria, alegria novamente para as pessoas que aqui dentro trabalham na instituição, e tentar aproximar mais a torcida ao Brasil, à Seleção Brasileira. Acredito que esse trabalho sendo realizado aqui dentro (na CBF), e nós conseguindo dar uma estabilidade institucional, nós teremos com certeza o reflexo lá fora e na Seleção Brasileira — disse Samir Xaud.

Ancelotti viajou em voo fretado para assumir a Seleção

Carlo Ancelotti chegou ao Rio na noite desse domingo (25). Ele viajou em voo fretado pela CBF, junto com familiares e membros da comissão técnica.

Nesta segunda, ele deverá conceder duas entrevistas coletivas. Primeiro, falará sobre sua chegada à Seleção Brasileira. Depois, abordará a lista de 23 convocados para os jogos com o Equador (dia 5, em Guayaquil) e Paraguai (dia 10, em São Paulo).

O treinador italiano deverá conceder a primeira entrevista como técnico da Seleção Brasileira em espanhol, com o auxílio de um tradutor. Mas Carlo Ancelotti já disse que pretende aprender o português nos próximos meses.