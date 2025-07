O coordenador geral de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador da Seleção Brasileira, Juan Santos, assistiram in loco à vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Al Hilal, em Orlando, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Com o triunfo, o Tricolor avançou às semifinais do torneio.

continua após a publicidade

Rodrigo Caetano e Juan desembarcaram nos Estados Unidos na última quinta-feira (3) para acompanhar a reta final do Mundial de Clubes. Na próxima segunda-feira (7), os dois vão se reunir com o técnico Carlo Ancelotti, que assistirá as semifinais e a final do torneio, todos os duelos em Nova Jersey. E o Fluninense já está classificado para enfrentar o vencedor de Chelsea e Palmeiras.

Neste sábado (5), Rodrigo Caetano e Juan vão assistir ao confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund. O vencedor do duelo vai encarar Paris Saint-Germain ou Bayer de Munique na outra semifinal da competição.

continua após a publicidade

Dirigentes avaliam instalações para a Copa de 2026

Rodrigo Caetano, Juan e Carlo Ancelotti vão aproveitar a estadia nos Estados Unidos, principalmente na região de Nova York e Nova Jersey para vistorias algumas instalações. A intenção é definir o quartel-general da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O sorteio para a competição, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, acontecerá em dezembro, sem data e local ainda definidos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte