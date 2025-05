Carlo Ancelotti deixou o Real Madrid mesmo com um ano de contrato pela frente, e, após acordo com o presidente Florentino Pérez, findou o vínculo para se tornar o novo técnico da Seleção Brasileira. O italiano, inclusive, já está em solo verde e amarelo para ser apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (26).

Na busca pela manutenção do legado, a diretoria merengue agiu rapidamente e fechou com Xabi Alonso para a área técnica. O espanhol foi comandado por Carletto no Real e no Bayern, e falou sobre o novo comandante do Brasil em sua apresentação em Valdebebas.

- Carlo foi meu treinador. Uma grande pessoa, um técnico que me marcou, uma grande influência para mim. Provavelmente, sem a sua maestria e sua forma de conduzir, eu não estaria aqui onde estou. Agora, darei continuidade ao que ele fez, transmitirei o legado com muita honra de estar aqui, ocupando o lugar que ele deixou, e espero poder cumprir com as expectativas e levar o Real Madrid ao lugar que podemos realmente chegar - declarou Alonso.

O acordo entre Xabi e o Real aconteceu dias após a saída de Ancelotti, e terá três anos de duração. O basco chega após um trabalho de sucesso no Bayer Leverkusen, onde levou os "Onze da Fábrica" ao título inédito da Bundesliga em 2024/25 e se manteve invicto por incríveis 51 jogos.

A missão será dar continuidade ao trabalho de Ancelotti no Santiago Bernabéu. O italiano acumulou seis anos de casa, divididos em duas passagens; a segunda durou quatro anos, com dois títulos de Champions League no caminho, sob a batuta de craques como Vini Jr, Benzema, Rodrygo e Bellingham.

Xabi Alonso e Carlo Ancelotti juntos no Bayern; espanhol chega ao Real para substituir italiano, novo técnico da Seleção (Foto: Javier Soriano/AFP)

🔰 Ancelotti chega à Seleção já para convocação

O caminho construído na Espanha levou o italiano ao cargo na Seleção, para substituir Dorival Júnior, demitido em março após a goleada sofrida por 4 a 1 diante da Argentina em Buenos Aires. Ancelotti já era um sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, e negou o trabalho em 2023, mas aceitou o desafio um ano antes da Copa do Mundo; curiosamente, o presidente foi deposto do cargo, e Samir Xaud assumiu um dia antes da apresentação do treinador.

Horas depois das primeiras palavras de Xabi no Real, Carlo fará seu primeiro discurso como técnico do Brasil. Às 15h (de Brasília), o primeiro europeu a treinar a Seleção na história será introduzido pela CBF e já fará a primeira convocação de sua era, rumo aos jogos de junho na Data Fifa. A Seleção enfrenta Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10, respectivamente, em compromissos válidos pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

