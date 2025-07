O coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador da Seleção Brasileira, Juan Santos, estão nos Estados Unidos acompanhando a reta final do Mundial de Clubes. A partir desta segunda-feira (7), a dupla terá a companhia do técnico Carlo Ancelotti, que desembarcará no país. Os três vão aproveitar a passagem por Nova York e Nova Jersey para conhecer as instalações do New York Red Bulls e do New York City.

Os três vão assistir as semifinais do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (8), o duelo será entre Chelsea e Fluminense. Na quarta-feira (9), Ancelotti reencontrará o seu antigo clube e assistirá Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ambos os jogos serão disputados em Nova Jersey. No domingo (13), eles vão acompanhar a decisão da competição continental.

Além dos jogos, a ideia é mapear as opções de instalações para a Seleção Brasileira utilizar durante a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano e Juan Santos vão conhecer os centros de treinamentos dos clubes que disputam atualmente a MLS e a Red Bull Arena.

A visita aos possíveis locais de treino na Copa do Mundo de 2026 já está no radar da CBF desde a confirmação da classificação para o torneio. Na semana passada, o supervisor geral da CBF, Sérgio Dimas, e o fisiologista da seleção brasileira, Guilherme Passos, visitaram algumas instalações para ajudar Ancelotti na escolha. Os profissionais estiveram em Orlando, local onde a delegação se hospedou durante a Copa América de 2024, Seattle, cidade que fica próxima à fronteira com o Canadá, outro país sede do Mundial, e Portland, onde fica a sede da Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira.

A comissão técnica da seleção brasileira, na busca pelos CT´s, sempre prezou, principalmente, pela qualidade dos gramados, facilidades de logísticas e pequena diferença de fuso em relação ao que os atletas estão acostumados. Com todas as informações reunidas, Carlo Ancelotti e o departamento de seleções vão definir o quartel-general da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a CBF, a escolha deverá ser feita antes do sorteio da competição, programado pela Fifa para acontecer em dezembro, sem data e local definidos.

