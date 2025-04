Brasil bate a Colômbia nos pênaltis e é campeão do Sul-Americano Sub-17

O Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17 ao vencer a Colômbia na final disputada na noite deste sábado (12), na cidade colombiana de Cartagena. Após sair atrás no placar no primeiro tempo, a Seleção Brasileira empatou na etapa final e levou a decisão para os pênaltis. Com aproveitamento perfeito nas cobranças, o Brasil garantiu seu 14º título na história da competição.

Como foi o jogo?

A final começou com muita intensidade por parte da Colômbia, mas a primeira chegada perigosa foi da Seleção Brasileira. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Ruan Pablo avançou pela direita e encontrou Luiz Gustavo, que arriscou o chute, mas a bola parou na defesa da equipe da casa.

Aos 40 minutos, a Colômbia abriu o placar. Sevillano recebeu um bom passe de Londoño, que finalizou direto e balançou as redes. Com o gol, os colombianos foram para o intervalo em vantagem.

Jogo aconteceu na Colômbia (Foto: Divulgação/ CBF)

Na volta do intervalo, as duas equipes fizeram mudanças buscando aumentar a intensidade. O Brasil enfrentava dificuldades na saída de bola e na criação de jogadas. Até os 20 minutos do segundo tempo, nenhuma das seleções conseguiu criar chances claras de gol.

Aos 33 minutos, Dell venceu a disputa com Mendonza e, em uma dividida, por pouco não balançou as redes. Aos 42 minutos, o Brasil voltou para o jogo. Quando a partida se encaminhava para os minutos finais, Rafael Gonzaga cruzou na área e Ângelo apareceu para cabecear. Com o empate, a decisão caminhou para as penalidades.

Decisão de final do Sul-Americano Sub-17 foi decidida nos pênaltis



O Brasil abriu a disputa por pênaltis com Gustavo, que cobrou com tranquilidade e marcou o primeiro. Na sequência, Rivas, da Colômbia, teve a chance de empatar, mas Arthur defendeu com segurança.

Tiago ampliou a vantagem brasileira ao contar com uma falha do goleiro colombiano. Em seguida, a Colômbia converteu sua primeira cobrança com Orozco. A terceira penalidade ficou sob responsabilidade do artilheiro Ruan Pablo, que também bateu com calma e manteve o Brasil na frente.

Depois, foi a vez do capitão da Colômbia, Cataño, que bateu na trave. Com as falhas do time da casa, o Brasil só precisava acertar mais um. E assim foi. Dell marcou e deu o título para a Seleção.