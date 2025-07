A morte de Diogo Jota, atacante do Liverpool, e de seu irmão André Silva, do Penafiel, após um acidente de carro na Espanha deixou o mundo do futebol entristecido. O ocorrido na madrugada de quinta-feira (3) se deu em Zamora, dias antes da reapresentação do atacante em Merseyside.

continua após a publicidade

➡️ Corpos de Diogo Jota e André Silva são velados em Portugal

➡️ Diogo Jota precisou viajar de carro por condição médica após cirurgia; entenda

José Mourinho, ex-alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção e atual técnico do Fenerbahçe, abriu o jogo sobre sua relação com Jota, já que eram amigos e agenciados pelo mesmo gestor, Jorge Mendes.

continua após a publicidade

- Quando as pessoas deixam esse mundo, normalmente todo mundo diz que era um cara legal. Mas Diogo era realmente um cara legal. Ele tinha meu agente, minha estrutura, então sabia muito sobre ele. E as pessoas em Liverpool sabem que estou falando a verdade. Ele era uma criança que não tinha nada fácil, ele teve que lutar para chegar onde chegou, ele não era como as pessoas dessa geração, ele não queria protagonismo. O protagonismo chegou a ele por conta do talento que ele tinha. E a história é realmente louca. Três crianças que ficam sem pai, uma mulher jovem sem marido, os pais que perdem os dois filhos... é difícil, e talvez um dia a gente entenda. Mas não agora - declarou José.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Mourinho também relatou ter sofrido com uma situação semelhante quando iniciava sua carreira como auxiliar no Porto. Em 1994, um dos atletas do elenco, Rui Filipe, faleceu também após um acidente automobilístico, em Santa Maria da Feira. Segundo o "Special One", o episódio deu forças ao elenco para conquistar o Campeonato Português na temporada então iminente.

- Isso aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando com Bobby Robson no Porto. Um dos nossos garotos, também muito querido, morreu em um acidente de carro, e o time era campeão, e em vez dos garotos sofrerem sozinhos, o grupo como um todo sofreu junto e tentou lutar por sua memória. Era um garoto chamado Rui Filipe, e acho que fomos campeões por ele. Em Liverpool, eles vão sofrer juntos, incluindo os torcedores. O clube é fantástico, eles já decidiram aposentar a camisa 20, então acho que, em Anfield, ele sempre será parte da família. Eles perderam um jogador, mas talvez tenham ganhado mais uma alma - contou o comandante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

😔 Morte de jogador do Liverpool abalou o futebol

O falecimento de Diogo Jota e André Silva aconteceu na madrugada de quinta-feira (3), em Zamora, no noroeste da Espanha. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus da Lamborghini na qual estava a dupla estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o carro pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.