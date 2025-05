Salário milionário! Veja quanto Ancelotti ganhará por dia na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti será oficialmente apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26). O italiano, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, chega ao comando da Seleção com um salário milionário e contrato válido até o fim da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com informações da Globo, Ancelotti vai receber 10 milhões de euros por ano — cerca de R$ 64,2 milhões, na cotação atual. O valor é similar ao que ele ganhava no Real Madrid, seu último clube, e mantém o italiano na lista dos técnicos mais bem pagos do mundo.

💸 Quanto Ancelotti vai ganhar?

Por ano: R$ 64,2 milhões

R$ 64,2 milhões Por mês: cerca de R$ 5,35 milhões

cerca de Por dia: aproximadamente R$ 178 mil

Além do salário fixo, Ancelotti terá direito a um bônus extra de 5 milhões de euros (R$ 32,1 milhões) caso conquiste a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

Ou seja, se for campeão, o treinador poderá faturar até R$ 96,3 milhões no total.

🏆 Estreia marcada e primeiros desafios

Ancelotti assumirá a Seleção já na próxima Data Fifa, em junho. Sua estreia será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Cinco dias depois, o Brasil enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

📊 Salário à altura do status

Ancelotti será um dos treinadores mais bem remunerados do mundo e também o mais bem pago da história da Seleção Brasileira.

Com um salário diário de R$ 178 mil, ele supera em larga escala os vencimentos recebidos por ex-técnicos da Canarinho.

