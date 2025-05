Convocação da Seleção: veja jogadores que já atuaram com Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inicia nesta segunda-feira (26) uma era com um dos maiores técnico da história no comando: Carlo Ancelotti, italiano ex-Real Madrid, que já trabalhou com alguns destaques, fará sua primeira convocação da Seleção. Seus primeiros compromissos estão marcados para os dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na lista de convocação da Seleção, o novo técnico poderá reencontrar nomes importantes no contexto recente da Amarelinha e também do Real Madrid, seu ex-clube. Militão, Rodrygo, Endrick e Vini Jr foram pilares de seu elenco na Espanha. Dos quatro, apenas Vini deve aparecer na primeira chamada para a Seleção Brasileira, já que Militão e Endrick se recuperam de lesão e Rodrygo será preservado.

Há também nomes que figuraram na "pré-lista", divulgada nos últimos dias, que desfrutaram do trabalho com o italiano nos últimos anos. São cotados para os jogos pelas Eliminatórias o volante Casemiro, atualmente no Manchester United e foi comandado no Real, e Richarlison, do Tottenham (ING), que esteve no Everton (ING) com Ancelotti.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti e o presidente da CBF Samir Xaud (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Herói de 94 e família; conheça a comissão de Ancelotti na Seleção

Brasileiros em atividade

Além dos citados, que podem aparecer na convocação da Seleção, Carlo Ancelotti treinou mais 13 jogadores brasileiros no futebol europeu e que estão em atividade. Nessa segunda lista, há atletas com passagens por Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. Veja:

Everton (2019-2021)

Bernard (Atlético-MG)

Napoli (2018-2019)

Allan (Botafogo)

Carlos Vinícius (Fulham-ING)

João Pedro Piai (Sem clube)

Leandrinho (Sem clube)

Bayern de Munique (2016-2018)

Douglas Costa (Sydney-AUS)

Real Madrid (2013-2015)

Abner (Dunquerque-FRA)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Silva (Cruzeiro)

Willian José (Bahia)

Paris Saint-Germain (2011-2013)

Lucas Moura (São Paulo)

Nenê (Juventude)

Thiago Silva (Fluminense)

Chelsea (2009-2011)

David Luiz (Fortaleza)

Milan (2001-2009)

Thiago Silva (Fluminense)

Astros já aposentados comandados por Ancelotti

Carlo Ancelotti completou 30 anos de carreira como treinador, tendo iniciado em 1995 no Reggiana, Itália. Dos brasileiros que já "penduraram as chuteiras", há nomes importantes no futebol mundial e com muita história na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Parma (1996-1998)

Zé Maria

Adaílton

Juventus (1999-2001)

Athirson

Milan (2001-2009)

Seginho

Roque Jr.

Dida

Rivaldo

Cafú

Kaká

Amoroso

Ricardo Oliveira

Ronaldo

Felipe Mattioni

Emerson

Alexandre Pato

Ronaldinho Gaúcho

Chelsea (2009-2011)

Alex

Belletti

Ramires

PSG (2012-2013)

Alex

Maxwell

Real Madrid (2013-2015)

Marcelo

Bayern de Munique (2016-2017)

Rafinha