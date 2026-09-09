Gabriel Bontempo é convocado pela primeira vez para Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira (9), os atletas para os amistosos contra Índia e Austrália; veja todos os nomes chamados
O meio-campista do Santos, Gabriel Bontempo, foi convocado, pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (9), pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal. O jovem Menino da Vila de 21 anos, que já integrou a Seleção Brasileira Sub-20, irá disputar os próximos amistosos da Amarelinha contra Índia e Austrália.
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A convocação acontece em um momento de crescimento de Bontempo na temporada. Desde a chegada de Cuca, o meia do Santos passou a ser titular frequente, atuando como volante e, em alguns casos, mais à frente.
A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.
Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.
Quem é Bontempo?
Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, o jogador subiu ao time principal do clube em janeiro de 2025, após boas atuações pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. O Menino da Vila já disputou 78 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.
26 nomes convocados por Ancelotti
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Jair (Nottingham Forest);
- Marquinhos (PSG);
- Matheuzinho (Corinthians);
- Mauro Júnior (PSV);
- Vitor Reis (Manchester City);
- Wesley (Roma).
Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United);
- Breno Bidon (Corinthians);
- Bruno Guimarães (Arsenal);
- Danilo (Botafogo);
- Douglas Luiz (Juventus);
- Gabriel Bontempo (Santos);
Atacantes
- Endrick (Real Madrid);
- Estêvão (Chelsea);
- João Pedro (Chelsea);
- Pedro (Flamengo);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Samuel Lino (Flamengo);
- Vini Jr (Real Madrid).
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