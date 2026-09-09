O meio-campista do Santos, Gabriel Bontempo, foi convocado, pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (9), pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal. O jovem Menino da Vila de 21 anos, que já integrou a Seleção Brasileira Sub-20, irá disputar os próximos amistosos da Amarelinha contra Índia e Austrália.

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A convocação acontece em um momento de crescimento de Bontempo na temporada. Desde a chegada de Cuca, o meia do Santos passou a ser titular frequente, atuando como volante e, em alguns casos, mais à frente.

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A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.

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Quem é Bontempo?

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, o jogador subiu ao time principal do clube em janeiro de 2025, após boas atuações pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. O Menino da Vila já disputou 78 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

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26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR);

Douglas Santos (Zenit);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Jair (Nottingham Forest);

Marquinhos (PSG);

Matheuzinho (Corinthians);

Mauro Júnior (PSV);

Vitor Reis (Manchester City);

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Manchester United);

Breno Bidon (Corinthians);

Bruno Guimarães (Arsenal);

Danilo (Botafogo);

Douglas Luiz (Juventus);

Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

Endrick (Real Madrid);

Estêvão (Chelsea);

João Pedro (Chelsea);

Pedro (Flamengo);

Raphinha (Barcelona);

Rayan (Bournemouth);

Samuel Lino (Flamengo);

Vini Jr (Real Madrid).

Gabriel Bontempo durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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