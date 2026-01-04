Carlo Ancelotti sugere dois lugares no Rio de Janeiro para comer e visitar

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, publicou uma lista neste domingo (4) de bons lugares no mundo todo para comer e visitar, além de apontar músicas e filmes que ficaram marcados na memória. E a lista inclui uma churrascaria e um ponto turístico do Rio.

"Com o início de um novo ano, levo comigo os momentos que me proporcionaram uma nova perspectiva. A música que me fez companhia. Os filmes que ficaram comigo. Os lugares que me ofereceram uma nova perspectiva. As mesas onde histórias foram compartilhadas e o tempo pareceu generoso", escreveu Ancelotti, no Instagram.

Entre os locais que marcaram Carlo Ancelotti está a Mocellin — especializado em carnes e que tem quatro restaurantes no Grande Rio —, e o Cristo Redentor.

"Não se trata de rankings ou favoritos, mas de memórias de anos moldados por diferentes culturas e cidades. O futebol me permitiu percorrer o mundo com os olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes", esclareceu o técnico da Seleção Brasileira. A postagem está em inglês.

Além da Mocellin, a lista de melhores lugares para comer elaborada por Carlo Ancelotti inclui, entre outros, a casa da irmã dele, Angela, que mora em Reggiolo, na Itália; e os restaurantes Leña, de Madri, e Elisa, de Vancouver. Assim como a churrascaria brasileira, os dois estabelecimentos também são especializados em carnes.

A vista do Cristo Redentor, por sua vez, divide os gostos de Ancelotti com lugares como o Coliseu de Roma, e a Plaza Cibeles, de Madri. A Vida é Bela e O Poderoso Chefão estão entre os melhores filmes indicados pelo técnico da Seleção. E a lista de músicas vai de Queen a Andrea Bocelli.

"Se alguma dessas experiências despertar curiosidade, conforto ou reflexão em sua jornada, ficarei feliz em compartilhá-las", escreveu Carlo Ancelotti.