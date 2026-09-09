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Ancelotti fala sobre jogadores do Brasileirão e manda recado a jovens brasileiros

Técnico afirmou que CBF pretende acompanhar de perto a evolução de atletas com potencial para o novo ciclo da Seleção Brasileira

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:46
Atualizado há 2 minutos
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Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)

Carlo Ancelotti deixou claro que a renovação será uma das prioridades da Seleção Brasileira no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Após anunciar a primeira convocação desde o último Mundial, nesta quarta-feira (9), o treinador afirmou que acompanha jogadores que atuam no Brasil e destacou a necessidade de preparar uma nova geração.

A comissão técnica intensificou nas últimas semanas a presença em jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, além das principais ligas europeias. A lista desta quarta inicia o ciclo para 2030 e será utilizada nos amistosos contra Austrália e Índia.

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Questionado sobre os jogadores que atuam no país, Ancelotti ressaltou que o Brasileirão está em um estágio mais avançado da temporada do que as competições europeias, mas negou qualquer prioridade aos atletas do futebol nacional.

- A verdade é que estamos vendo todos os campeonatos e todos os jogadores brasileiros. Agora alguns jogadores do Brasil estão em condição física melhor porque o Campeonato Brasileiro está mais adiantado que outras ligas, mas não estamos priorizando jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores que chamei do Brasileirão estão bem e podem ajudar a Seleção. Também há jovens que não conheço, têm potencial e precisamos dizer a eles que estamos observando, precisamos preparar uma nova geração de jogadores para a Seleção.

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Ancelotti explica papel da CBF no desenvolvimento de jovens para a Seleção

Ancelotti também explicou uma declaração anterior de que os objetivos dos clubes nem sempre são os mesmos da Seleção. Para o italiano, a CBF precisa acompanhar e acelerar o processo de desenvolvimento de jogadores vistos como importantes para o futuro, mesmo que eles ainda não tenham espaço constante em seus clubes.

- Falar nome não me parece correto, mas você conhece muito bem jogadores… Eu acho que jogadores que podem ser muito importantes para o futuro da Seleção, a CBF tem que cuidar dessa progressão, não podemos esperar que o clube vá colocar um jogador para jogar, temos que acompanhar essa evolução chamando o jogador e dar a ele a oportunidade de jogar. É isso o que vamos fazer.

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Carlo Ancelotti durante coletiva após a convocação da Seleção para a Data Fifa de outubro
Carlo Ancelotti durante coletiva após a convocação da Seleção para a Data Fifa de outubro (Foto: Reprodução)

O discurso está alinhado ao movimento realizado pela CBF neste início de ciclo. A entidade aumentou a integração entre a Seleção principal e as categorias de base, enquanto Ancelotti e seus auxiliares vêm acompanhando presencialmente jogadores jovens no Brasil e na Europa.

A Seleção de Ancelotti enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro e encerra a próxima Data Fifa diante da Índia, em 3 de outubro.

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