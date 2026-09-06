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Ancelotti está no Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras

Treinador vai observar jogadores antes da convocação quarta-feira (9)

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 17:40
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Carlo Ancelotti acompanha jogo em Lille
Carlo Ancelotti acompanha jogo em Lille (Foto: Sameer Al-Doumy/AFP)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já está no Engenhão para acompanhar presencialmente o duelo entre Botafogo e Palmeiras, na tarde deste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador faz sua última avaliação in loco do futebol nacional antes de divulgar a lista de convocados para a Data Fifa de setembro, a primeira do ciclo após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A convocação oficial da Seleção está marcada para a próxima quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira tem compromissos agendados contra a Austrália (dias 25 e 29 de setembro) e um teste diante da Índia (3 de outubro).

➡️Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas

Carlo Ancelotti no Nilton Santos para Botafogo x Palmeiras
Carlo Ancelotti no Nilton Santos para Botafogo x Palmeiras (Foto: Thales Teixeira/Lance!)

Palmeiras coloca destaques sob o olhar do treinador

Com a bola rolando no Nilton Santos, os atletas em campo ganham a chance final de impressionar a comissão técnica. Pelo lado alviverde, o meio-campista Andreas Pereira surge como uma das opções mais cotadas: ele é o líder de assistências do Brasileirão, com 10 passes para gol em 24 partidas, e concorre por uma vaga em um setor de criação em busca de novas alternativas.
Sob o olhar atento de Ancelotti nas tribunas, o goleiro Carlos Miguel também tenta consolidar seu momento na briga por espaço sob as traves. Já o atacante Vitor Roque, prejudicado por lesões em 2026 — com apenas sete gols em 30 jogos —, corre por fora na disputa do setor ofensivo.

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Jogadores do Botafogo buscam provação final contra o Palmeiras

No lado do Glorioso, o volante Danilo e o lateral-direito Vitinho jogam para mostrar serviço e convencer o comandante italiano. Danilo, que integrou o elenco brasileiro na Copa do Mundo mas teve poucos minutos no torneio (44 no total), busca emplacar uma sequência consistente para garantir sua permanência nas listas.
Já Vitinho esteve na pré-lista para o Mundial e soma convocação no histórico sob o comando do técnico italiano. Vivendo um momento de instabilidade no Glorioso, o lateral-direito aposta na observação presencial no Engenhão para recuperar o prestígio e voltar a ser lembrado na Amarelinha.

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