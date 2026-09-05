Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira
Charly Deretti, Anne Gomes de Sá e Fernanda Nandrea foram escaladas para a competição, que será disputada na Polônia
A arbitragem brasileira está pronta para mais uma competição internacional. A árbitra central Charly Deretti e as assistentes Anne Gomes de Sá e Fernanda Nandrea representarão o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será disputada na Polônia entre os dias 5 e 27 de setembro.
A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O trio brasileiro já tem compromisso definido no Mundial. Charly, Anne e Fernanda estarão na equipe de arbitragem da partida entre França e Coreia do Sul, válida pelo Grupo C da competição.
A presença brasileira faz parte de um grupo de 68 oficiais selecionadas pela Fifa para o torneio. Ao todo, foram convocadas 18 árbitras centrais, 36 árbitras assistentes e 14 árbitras de vídeo (VMOs), representando as seis confederações do futebol mundial.
Considerada uma das principais competições de desenvolvimento do futebol feminino internacional, a Copa do Mundo Feminina Sub-20 reúne algumas das principais promessas da modalidade e também serve como importante etapa de preparação para profissionais que almejam atuar em grandes torneios no futuro.
Fernanda Nandrea disputa terceiro Mundial
A assistente Fernanda Nandrea chega à competição com experiência internacional. Este será o terceiro Mundial da carreira da profissional, que participou das edições da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2024 e 2025.
Para Fernanda, a evolução ao longo dos últimos anos tem sido fundamental para chegar a mais uma competição da Fifa.
— De 2024 para hoje, tentei ao máximo pegar todas essas valências e evoluir. Não só tecnicamente e fisicamente, mas também como pessoa, entendendo melhor os resultados e a convivência. É um sonho, é um processo, uma construção. A gente vai se preparando na expectativa de ser chamada para os próximos — afirmou.
A árbitra assistente também destacou a importância do Mundial Sub-20 como mais um passo na trajetória rumo aos grandes torneios do futebol feminino.
— O Sub-20, para a gente, é um degrau a mais rumo à Copa do Mundo de 2027. Por mais que um dia a gente não chegue lá, isso fará parte da nossa história. A gente viveu o evento, conheceu — completou Fernanda.
Anne Gomes de Sá valoriza oportunidade
Outra representante brasileira na competição, Anne Gomes de Sá também esteve no Mundial Sub-17 de 2025. Integrante do quadro da FIFA desde 2022, a amazonense destacou a importância de disputar novamente uma competição internacional.
— É uma felicidade enorme saber que fizemos um bom trabalho no ano passado e fomos recompensadas novamente com uma competição tão grandiosa como uma Copa do Mundo. Mesmo sendo de base, é uma competição gigante da FIFA e uma grande honra poder fazer parte — declarou.
Anne também revelou que encara a convocação como uma oportunidade para evoluir em relação à experiência anterior.
— Quando recebi a convocação, já veio aquele pensamento: tenho que ser melhor do que fui no ano passado. Eu venho muito mais forte e muito mais madura do que no ano passado. Cada oportunidade que recebemos da CBF para atuar em campo é um degrau a mais na nossa carreira — afirmou.
Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia x Argentina
05/09/2026
A
13h
México x Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil x Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá x Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França x Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador x Gana
06/09/2026
D
10h
Japão x Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos x Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica x Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x China
07/09/2026
F
13h
Espanha x Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim x Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia x México
08/09/2026
B
10h
Brasil x Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra x Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana x Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França x Equador
09/09/2026
D
10h
Itália x Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasil e do mundo- confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Feminino
Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definidaHá 3 minutos
Futebol Feminino
A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20Há 5 horas
Futebol Feminino
Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão FemininoHá 12 horas
Onde Assistir
Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão FemininoHá 15 horas
Onde Assistir
São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão FemininoHá 16 horas
Onde Assistir
Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 FemininaHá 16 horas
Mais LANCE!