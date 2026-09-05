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Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira

Charly Deretti, Anne Gomes de Sá e Fernanda Nandrea foram escaladas para a competição, que será disputada na Polônia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 11:37
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Anne Gomes Fernanda e Cherly posam para Copa do Mundo Sub-20
Anne Gomes, Fernanda Sá e Cherly posam com painel da Copa do Mundo Sub-17

A arbitragem brasileira está pronta para mais uma competição internacional. A árbitra central Charly Deretti e as assistentes Anne Gomes de Sá e Fernanda Nandrea representarão o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será disputada na Polônia entre os dias 5 e 27 de setembro.

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O trio brasileiro já tem compromisso definido no Mundial. Charly, Anne e Fernanda estarão na equipe de arbitragem da partida entre França e Coreia do Sul, válida pelo Grupo C da competição.

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A presença brasileira faz parte de um grupo de 68 oficiais selecionadas pela Fifa para o torneio. Ao todo, foram convocadas 18 árbitras centrais, 36 árbitras assistentes e 14 árbitras de vídeo (VMOs), representando as seis confederações do futebol mundial.

Considerada uma das principais competições de desenvolvimento do futebol feminino internacional, a Copa do Mundo Feminina Sub-20 reúne algumas das principais promessas da modalidade e também serve como importante etapa de preparação para profissionais que almejam atuar em grandes torneios no futuro.

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Fernanda Nandrea disputa terceiro Mundial

A assistente Fernanda Nandrea chega à competição com experiência internacional. Este será o terceiro Mundial da carreira da profissional, que participou das edições da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2024 e 2025.

Para Fernanda, a evolução ao longo dos últimos anos tem sido fundamental para chegar a mais uma competição da Fifa.

— De 2024 para hoje, tentei ao máximo pegar todas essas valências e evoluir. Não só tecnicamente e fisicamente, mas também como pessoa, entendendo melhor os resultados e a convivência. É um sonho, é um processo, uma construção. A gente vai se preparando na expectativa de ser chamada para os próximos — afirmou.

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A árbitra assistente também destacou a importância do Mundial Sub-20 como mais um passo na trajetória rumo aos grandes torneios do futebol feminino.

— O Sub-20, para a gente, é um degrau a mais rumo à Copa do Mundo de 2027. Por mais que um dia a gente não chegue lá, isso fará parte da nossa história. A gente viveu o evento, conheceu — completou Fernanda.

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Anne Gomes de Sá valoriza oportunidade

Outra representante brasileira na competição, Anne Gomes de Sá também esteve no Mundial Sub-17 de 2025. Integrante do quadro da FIFA desde 2022, a amazonense destacou a importância de disputar novamente uma competição internacional.

— É uma felicidade enorme saber que fizemos um bom trabalho no ano passado e fomos recompensadas novamente com uma competição tão grandiosa como uma Copa do Mundo. Mesmo sendo de base, é uma competição gigante da FIFA e uma grande honra poder fazer parte — declarou.

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Anne também revelou que encara a convocação como uma oportunidade para evoluir em relação à experiência anterior.

— Quando recebi a convocação, já veio aquele pensamento: tenho que ser melhor do que fui no ano passado. Eu venho muito mais forte e muito mais madura do que no ano passado. Cada oportunidade que recebemos da CBF para atuar em campo é um degrau a mais na nossa carreira — afirmou.

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

    1.
  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
    2. 2.
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
    3. 3.
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
    4. 4.
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
    5. 5.
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
    6. 6.
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Camilla Orlando orienta jogadoras da Seleção em campo com prancheta na mão
Camilla Orlando dá orientações à Seleção em campo (Foto: Créditos: Luciana Vermell/CBF)

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia x Argentina

05/09/2026

A

13h

México x Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil x Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá x Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França x Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador x Gana

06/09/2026

D

10h

Japão x Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos x Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica x Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x China

07/09/2026

F

13h

Espanha x Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim x Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia x México

08/09/2026

B

10h

Brasil x Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra x Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana x Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França x Equador

09/09/2026

D

10h

Itália x Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

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