Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira

A arbitragem brasileira está pronta para mais uma competição internacional. A árbitra central Charly Deretti e as assistentes Anne Gomes de Sá e Fernanda Nandrea representarão o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será disputada na Polônia entre os dias 5 e 27 de setembro.

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O trio brasileiro já tem compromisso definido no Mundial. Charly, Anne e Fernanda estarão na equipe de arbitragem da partida entre França e Coreia do Sul, válida pelo Grupo C da competição.

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A presença brasileira faz parte de um grupo de 68 oficiais selecionadas pela Fifa para o torneio. Ao todo, foram convocadas 18 árbitras centrais, 36 árbitras assistentes e 14 árbitras de vídeo (VMOs), representando as seis confederações do futebol mundial.

Considerada uma das principais competições de desenvolvimento do futebol feminino internacional, a Copa do Mundo Feminina Sub-20 reúne algumas das principais promessas da modalidade e também serve como importante etapa de preparação para profissionais que almejam atuar em grandes torneios no futuro.

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Fernanda Nandrea disputa terceiro Mundial

A assistente Fernanda Nandrea chega à competição com experiência internacional. Este será o terceiro Mundial da carreira da profissional, que participou das edições da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2024 e 2025.

Para Fernanda, a evolução ao longo dos últimos anos tem sido fundamental para chegar a mais uma competição da Fifa.

— De 2024 para hoje, tentei ao máximo pegar todas essas valências e evoluir. Não só tecnicamente e fisicamente, mas também como pessoa, entendendo melhor os resultados e a convivência. É um sonho, é um processo, uma construção. A gente vai se preparando na expectativa de ser chamada para os próximos — afirmou.

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A árbitra assistente também destacou a importância do Mundial Sub-20 como mais um passo na trajetória rumo aos grandes torneios do futebol feminino.

— O Sub-20, para a gente, é um degrau a mais rumo à Copa do Mundo de 2027. Por mais que um dia a gente não chegue lá, isso fará parte da nossa história. A gente viveu o evento, conheceu — completou Fernanda.

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Anne Gomes de Sá valoriza oportunidade

Outra representante brasileira na competição, Anne Gomes de Sá também esteve no Mundial Sub-17 de 2025. Integrante do quadro da FIFA desde 2022, a amazonense destacou a importância de disputar novamente uma competição internacional.

— É uma felicidade enorme saber que fizemos um bom trabalho no ano passado e fomos recompensadas novamente com uma competição tão grandiosa como uma Copa do Mundo. Mesmo sendo de base, é uma competição gigante da FIFA e uma grande honra poder fazer parte — declarou.

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Anne também revelou que encara a convocação como uma oportunidade para evoluir em relação à experiência anterior.

— Quando recebi a convocação, já veio aquele pensamento: tenho que ser melhor do que fui no ano passado. Eu venho muito mais forte e muito mais madura do que no ano passado. Cada oportunidade que recebemos da CBF para atuar em campo é um degrau a mais na nossa carreira — afirmou.

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1 . Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim 2 . Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia 3 . Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador 4 . Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália 5 . Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal 6 . Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Camilla Orlando dá orientações à Seleção em campo (Foto: Créditos: Luciana Vermell/CBF)

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 05/09/2026 A 10h Polônia x Argentina 05/09/2026 A 13h México x Benim 05/09/2026 B 10h Brasil x Tanzânia 05/09/2026 B 13h Canadá x Inglaterra 06/09/2026 C 10h França x Coreia do Sul 06/09/2026 C 13h Equador x Gana 06/09/2026 D 10h Japão x Nova Zelândia 06/09/2026 D 13h Estados Unidos x Itália 07/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Portugal 07/09/2026 E 13h Costa Rica x Colômbia 07/09/2026 F 10h Nova Caledônia x China 07/09/2026 F 13h Espanha x Nigéria

2ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 08/09/2026 A 10h Benim x Argentina 08/09/2026 A 13h Polônia x México 08/09/2026 B 10h Brasil x Canadá 08/09/2026 B 13h Inglaterra x Tanzânia 09/09/2026 C 10h Gana x Coreia do Sul 09/09/2026 C 13h França x Equador 09/09/2026 D 10h Itália x Nova Zelândia 09/09/2026 D 13h Japão x Estados Unidos 10/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Costa Rica 10/09/2026 E 13h Colômbia x Portugal 10/09/2026 F 10h Espanha x Nova Caledônia 10/09/2026 F 13h China x Nigéria

3ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 11/09/2026 A 13h Argentina x México 11/09/2026 A 13h Benim x Polônia 11/09/2026 B 10h Inglaterra x Brasil 11/09/2026 B 10h Tanzânia x Canadá 12/09/2026 C 13h Gana x França 12/09/2026 C 13h Coreia do Sul x Equador 12/09/2026 D 10h Nova Zelândia x Estados Unidos 12/09/2026 D 10h Itália x Japão 13/09/2026 E 13h Colômbia x Coreia do Norte 13/09/2026 E 13h Costa Rica x Portugal 13/09/2026 F 10h China x Espanha 13/09/2026 F 10h Nova Caledônia x Nigéria

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