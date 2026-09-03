Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Opinião – Renovação da Seleção começa na quarta, mas não espere revolução

Carlo Ancelotti precisa renovar o time, mas já avisou que manterá a base

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 06:50
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
Carlo Ancelotti começa a projetar Seleção do novo ciclo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Carlo Ancelotti fará na próxima quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E, como acontece a cada quatro anos desde 2006, todos pedem por uma renovação da equipe. Sobre isso, duas coisas: a primeira, é que é certo que ela virá; a segunda, é que dificilmente essa renovação será vista já agora, para os amistosos com Austrália e Índia.

➡️No Barcelona, Gabriel Jesus volta a desafiar imagem de 'atacante que não faz gols'

Ancelotti já disse que não irá mudar os 26 nomes, e nem há mesmo razão para isso. A despeito de o Brasil ter sido eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Seleção teve, sim, seus destaques individuais. E, mesmo que todos tivessem sido medianos, não faria nenhum sentido iniciar o ciclo do zero, porque isso não seria renovação; seria terra arrasada.

continua após a publicidade

A CBF também já estabeleceu metas para este ciclo, e antes do Hexa Carlo Ancelotti terá a missão de levar o Brasil ao título da Copa América de 2028. Ou seja, o treinador precisará de um time pronto para daqui a dois anos, não quatro.

Assim, há de se esperar que a lista que será anunciada na semana que vem tenha nomes como o do capitão Marquinhos, do também zagueiro Gabriel Magalhães, do volante Bruno Guimarães e do atacante Vini Jr, para ficar em quatro dos titulares da última Copa do Mundo.

continua após a publicidade
Ancelotti durante o treino da Seleção no CT de Morristown
Ancelotti vai em busca de novas peças para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Estêvão é um nome que Ancelotti certamente irá contar para este ciclo, assim como Endrick. A presença deles nesta primeira lista, contudo, vai depender mais do que o técnico conhece do potencial dos jogadores do que efetivamente eles têm feito nas últimas semanas, já que Estêvão tem sido reserva, e Endrick nem sequer jogou ainda porque se recupera de lesão — e talvez nem esteja recuperado ainda.

A renovação também não deverá ser tão profunda porque há também algumas questões práticas. Ancelotti só terá a tranquilidade necessária para trabalhar se o Brasil tiver bom desempenho e, sobretudo, bons resultados diante de Austrália e Índia. Os três jogos serão fora de casa, e dois deles contra uma equipe que disputou o último Mundial e avançou para a segunda fase. Não parece muito razoável enfrentar uma seleção da Austrália pronta como essa, fora de casa, com um elenco formado em sua maioria por novatos.

continua após a publicidade

Outra questão prática: é bem provável que a convocação da Seleção na próxima semana tenha em sua maioria atletas que atuam na Europa e, eventualmente, na Ásia — há selecionáveis na Arábia Saudita. Não nos esqueçamos que o fuso na Austrália é de 13 horas de diferença em relação ao horário de Brasília; Calcutá tem dez de diferença. São muitas horas de adaptação para quem atua no Brasil, tempo que cai para a metade para quem joga para aqueles lados.

Certo é que, a partir do dia 9 de setembro, Carlo Ancelotti poderá finalmente começar a preparar a Seleção Brasileira para uma Copa do Mundo com o tempo que a competição exige. O italiano terá a partir de agora um ciclo inteiro, algo que apenas Tite, entre 2018 e 2022, conseguiu desde que Dunga assumiu para sua primeira passagem como técnico da Seleção, depois do fracasso do Mundial de 2006. A ver se o desfecho, desta vez, será diferente.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira

CBF anuncia amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura em novembro

Há 7 horas
Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal

Futebol Internacional

Análise – Bruno Guimarães em alta é boa notícia para a Seleção

Há 13 horas
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, concede entrevista coletiva antes do jogo contra o Japão pela Copa do Mundo

Seleção Brasileira

CBF confirma data da 1ª convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo

Há 20 horas
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Futebol Internacional

No Barcelona, Gabriel Jesus volta a desafiar imagem de 'atacante que não faz gols'

Há 1 dia
Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019

Futebol Internacional

Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcas

Há 2 dias
Luizão, ex-atacante da seleção, é acusado de agredir a namorada (Foto: Reprodução)

Futebol Nacional

Luizão, ex-atacante da Seleção, é suspeito de violência doméstica

Há 2 dias
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Seleção feminina perfilada para foto antes de jogo

Bárbara Coelho aposta em Brasil forte e revela seleção que pode surpreender na Copa de 2027

Preleção Abel Ferreira - Paulistão

Gestão Esportiva na Prática: treinadores não jogam. Mas precisam liderar

Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção

Joia e artilheiro do Timão, Lucca Caramico celebrando o primeiro gol da partida, marcado contra a Venezuela. Créditos: Rafael Ribeiro / CBF

Com gol de joia do Corinthians, Brasil vence amistoso no sub-17

Kauã Pavuna em comemoração pela Seleção Brasileira Sub-15

Joia do Flamengo dá assistência espetacular e chama atenção na Seleção Sub-15

Seleção Brasileira Sub-15 goleia Uruguai por 7 a 0

Brasil goleia Uruguai por 7 a 0 em amistoso Sub-15

Arthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta segunda-feira (9).

Seleção projeta jogo no Maracanã antes da Copa do Mundo Feminina

Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016

Gabriel Jesus relembra dez anos do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro

Rodrigo Júnior comemora gol para o Brasil Sub-17

Brasil Sub-17 vence amistoso em preparação para o Mundial

Vista aérea da Neo Química Arena

Neo Química Arena recebe 10 jogos da Copa Feminina; veja retrospecto do Brasil

Dominik Livakovic, goleiro da Croácia

Barcelona encaminha acerto com algoz do Brasil na Copa de 2022

Estádio do Maracanã

Maracanã recebe abertura da Copa do Mundo feminina com jogo do Brasil