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CBF confirma data da 1ª convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo

Brasil fará amistosos com Austrália e Índia, fora de casa

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 10:50
Atualizado há 0 minutos
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, concede entrevista coletiva antes do jogo contra o Japão pela Copa do Mundo
Depois da Copa do Mundo de 2026, Ancelotti agora ajusta o foco para o Mundial de 2030 (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Está confirmado: o técnico Carlo Ancelotti fará a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 na quarta-feira (9), a partir das 15h. Como acontece tradicionalmente, a lista de convocados será anunciada na sede da CBF, no Rio. 

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Nos últimos dias, Ancelotti esteve na Europa fazendo um giro por França e Inglaterra para acompanhar jogos com possíveis selecionáveis. No Brasil, a comissão técnica assistiu a uma série de partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão, além de jogos envolvendo equipes do País em torneios continentais, para começar a definir a lista de convocados.

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Existe muita expectativa para a primeira convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo. É certo que Ancelotti começará uma renovação gradual da equipe que sucumbiu no Mundial deste ano, mas a tendência é de que ele mantenha uma base da equipe que construiu ao longo do primeiro ano à frente do Brasil. Ao todo, 26 jogadores serão convocados para os primeiros amistosos.

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano durante competição Sub-15 na Granja Comary, em Teresópolis
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano já trabalham para o novo ciclo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocação será para 1ª superdata Fifa da Seleção

A partir deste ano, a Fifa agrupou as datas Fifa de setembro e outubro em um único período, que permite a realização de até quatro partidas. A CBF definiu que o Brasil irá enfrentar a Austrália, duas vezes, e a Índia. Os jogos com os australianos serão em Townsville, dia 25, e Brisbane, dia 29. Em 3 de outubro, os comandados de Carlo Ancelotti jogarão em Calcutá.

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Existe a possibilidade de o Brasil fazer um quarto jogo, também na Ásia, mas até o momento nada foi decidido.

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