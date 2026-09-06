O Palmeiras está escalado para enfrentar o Botafogo neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Alviverde entra em campo com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo.

Piquerez retorna ao time titular. O uruguaio voltou ao banco de reservas na classificação diante do Santos, pela Copa do Brasil, mas não foi acionado pelo técnico Abel Ferreira. Agora, com a suspensão de Arthur, o lateral ganha a posição pela esquerda.

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Barboza venceu a disputa com Murilo e forma dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. Giay, pela direita, fecha o quarteto defensivo do Palmeiras. Lucas Evangelista é novidade no meio de campo, na companhia de Marlon Freitas e Andreas Pereira.

Felipe Anderson, Mauricio e o artilheiro Flaco López completam a escalação titular do Palmeiras para o duelo com o Botafogo.

O Palmeiras terá quatro desfalques para a partida: Jefté segue fora após passar por cirurgia no joelho direito, enquanto Paulinho se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita. Ramón Sosa também está no departamento médico, devido a uma lesão na coxa esquerda. Arthur completa a lista de baixas, mas por suspensão.

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Flaco López compõe a escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bertinato, Bruno Fuchs, Vitor Roque, Jhon Arias, Khellven, Murilo, Emiliano Martínez, Heittor, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

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Escalação do Botafogo

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo e Montoro; Danilo Pereira, Villalba e Arthur Cabral.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 🆚 PALMEIRAS

🏆 Brasileirão – 26ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

👁️ Onde assistir: Premiere;

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE);

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

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