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Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcas

Atacante estreou em 2016 com dois gols e virou um dos mais vitoriosos da Inglaterra

PorPedro BernardoTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 17:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionados porMarcelo Velloso,
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Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019
Gabriel Jesus soma 32 participações diretas em gols pelo Brasil e figura entre os maiores artilheiros em atividade (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Há exatamente dez anos, em 1º de setembro de 2016, Gabriel Jesus iniciava sua trajetória na Seleção Brasileira principal. Promessa do futebol nacional na época, o atacante estreou com o pé direito: marcou dois gols e liderou a vitória por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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Lançado pelo técnico Tite, o camisa 9 ganhou espaço rapidamente e se tornou peça constante nos ciclos para os Mundiais de 2018 e 2022. Uma década após o primeiro passo, Jesus é o quarto maior artilheiro em atividade da Amarelinha, somando 32 participações diretas em gols em 64 partidas (média exata de 0,5 participação por jogo).

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Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Marca expressiva: atacante soma 32 participações diretas em gols pelo Brasil e figura entre os maiores artilheiros em atividade. (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Protagonismo e títulos no futebol inglês

Além do retrospecto na Seleção, o atacante construiu uma carreira vitoriosa no futebol europeu a partir de 2017. Defendendo as camisas de Manchester City e Arsenal, Gabriel Jesus se estabeleceu como o segundo brasileiro com mais títulos de Premier League na história (cinco conquistas, sendo quatro pelo City e uma pelo Arsenal), ficando atrás apenas do goleiro Ederson, que soma seis troféus.

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Rei da Inglaterra: com cinco taças no currículo, Gabriel Jesus é o segundo brasileiro com mais títulos na história da Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Jesus também ocupa a segunda colocação entre os brasileiros com mais gols na história do Campeonato Inglês: tem 79 gols marcados, estando a apenas três de alcançar o líder do quesito, Roberto Firmino (82).

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No somatório geral de sua passagem pela Inglaterra, o atacante acumula 126 gols e 67 assistências em 358 jogos, com média de 0,54 participação direta em gol por partida.

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