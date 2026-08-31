Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcas
Atacante estreou em 2016 com dois gols e virou um dos mais vitoriosos da Inglaterra
Há exatamente dez anos, em 1º de setembro de 2016, Gabriel Jesus iniciava sua trajetória na Seleção Brasileira principal. Promessa do futebol nacional na época, o atacante estreou com o pé direito: marcou dois gols e liderou a vitória por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
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Lançado pelo técnico Tite, o camisa 9 ganhou espaço rapidamente e se tornou peça constante nos ciclos para os Mundiais de 2018 e 2022. Uma década após o primeiro passo, Jesus é o quarto maior artilheiro em atividade da Amarelinha, somando 32 participações diretas em gols em 64 partidas (média exata de 0,5 participação por jogo).
Protagonismo e títulos no futebol inglês
Além do retrospecto na Seleção, o atacante construiu uma carreira vitoriosa no futebol europeu a partir de 2017. Defendendo as camisas de Manchester City e Arsenal, Gabriel Jesus se estabeleceu como o segundo brasileiro com mais títulos de Premier League na história (cinco conquistas, sendo quatro pelo City e uma pelo Arsenal), ficando atrás apenas do goleiro Ederson, que soma seis troféus.
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Jesus também ocupa a segunda colocação entre os brasileiros com mais gols na história do Campeonato Inglês: tem 79 gols marcados, estando a apenas três de alcançar o líder do quesito, Roberto Firmino (82).
No somatório geral de sua passagem pela Inglaterra, o atacante acumula 126 gols e 67 assistências em 358 jogos, com média de 0,54 participação direta em gol por partida.
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