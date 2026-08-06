Diego Fernandes rebate conselheiro do São Paulo em rede social
Empresário respondeu críticas de Caio Forjaz, conselheiro do Tricolor, e fez acusações envolvendo a política do clube
Uma troca de acusações nas redes sociais movimentou os bastidores políticos do São Paulo nesta quarta-feira (6). O empresário do mercado financeiro Diego Fernandes respondeu publicamente ao conselheiro Caio Forjaz após ser criticado em uma publicação no Instagram.
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Diego Fernandes ganhou notoriedade entre torcedores do São Paulo por defender publicamente a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. Nos últimos meses, participou de reuniões com integrantes do Conselho Deliberativo e esteve com o presidente do Tricolor, Harry Massis Júnior, para apresentar ideias relacionadas ao futuro do clube.
A discussão começou depois que Caio Forjaz comentou em uma publicação criticando a atuação do empresário.
— Porque ele não trouxe nada sério até hoje. Vai muito bem distribuindo camisa do SPFC pelo mundo, escreveu o conselheiro.
A resposta de Diego Fernandes veio em tom duro. Ele chamou o conselheiro de "mentiroso" e fez uma série de acusações relacionadas aos bastidores políticos do São Paulo.
— Mentiroso!!! kkkkkkkk, não fica nem vermelho? Vamos esperar o que de você e seu grupo? Queriam que eu comprasse a ideia ultrapassada de vocês, iniciou.
Na sequência, Diego afirmou que o grupo de Caio Forjaz teria tentado negociar cargos durante a gestão de Harry Massis Júnior.
— Negociaram cargo na gestão Massis e por algum motivo, o qual eu não sei, ele não acatou os pedidos de vocês, e aí desembarcaram da gestão dele.
O empresário também acusou o conselheiro de votar pela permanência de Olten Ayres na presidência do Conselho Deliberativo e de vazar informações de uma reunião para o ex-presidente Júlio Casares.
— Votou na permanência do Olten Ayres! Vazaram nossa reunião para o Casares! Você e seu grupo são uma vergonha para nós, são-paulinos.
Diego Fernandes cita bastidores do São Paulo e reuniões com empresários internacionais
Ainda na publicação, Diego Fernandes afirmou que costuma participar de encontros com grandes empresários e dirigentes internacionais, citando nomes ligados ao futebol europeu e ao mercado financeiro.
— Em pensar que eu sento em mesas com Florentino Pérez, John Henry, Jamie Reuben, fora os maiores empresários, CEOs, CFOs e banqueiros do Brasil. Pelo meu amor ao SPFC tive que sentar em uma mesa com você e seu grupo.
O empresário também defendeu sua atuação na divulgação da marca do São Paulo.
— Quanto às camisas, o patrocinador e os torcedores do clube devem estar muito felizes comigo. Sou a única pessoa que expõe a marca do SPFC fora da velha política e das páginas policiais.
Por fim, Diego Fernandes responsabilizou Caio Forjaz pela atual situação política do clube.
— Você também é um dos responsáveis pela maior crise da história do clube. E dessa vez não apaga o post e fala que fui eu que apaguei. Fixa ele aí!!
Até a publicação desta matéria, Caio Forjaz não havia respondido às acusações feitas por Diego Fernandes.
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