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Diego Fernandes rebate conselheiro do São Paulo em rede social

Empresário respondeu críticas de Caio Forjaz, conselheiro do Tricolor, e fez acusações envolvendo a política do clube

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/08/2026 10:32
Atualizado há 2 horas
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Diego Fernandes com ex-jogadores do São Paulo em camarote do Morumbis
Diego Fernandes com ex-jogadores do São Paulo em camarote do Morumbis (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Troca de acusações nas redes sociais entre o empresário Diego Fernandes e o conselheiro Caio Forjaz.
Diego é defensor da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo.
Forjaz criticou Diego por sua atuação e ele respondeu chamando-o de mentiroso.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Uma troca de acusações nas redes sociais movimentou os bastidores políticos do São Paulo nesta quarta-feira (6). O empresário do mercado financeiro Diego Fernandes respondeu publicamente ao conselheiro Caio Forjaz após ser criticado em uma publicação no Instagram.

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Diego Fernandes ganhou notoriedade entre torcedores do São Paulo por defender publicamente a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. Nos últimos meses, participou de reuniões com integrantes do Conselho Deliberativo e esteve com o presidente do Tricolor, Harry Massis Júnior, para apresentar ideias relacionadas ao futuro do clube.

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A discussão começou depois que Caio Forjaz comentou em uma publicação criticando a atuação do empresário.

— Porque ele não trouxe nada sério até hoje. Vai muito bem distribuindo camisa do SPFC pelo mundo, escreveu o conselheiro.

A resposta de Diego Fernandes veio em tom duro. Ele chamou o conselheiro de "mentiroso" e fez uma série de acusações relacionadas aos bastidores políticos do São Paulo.

— Mentiroso!!! kkkkkkkk, não fica nem vermelho? Vamos esperar o que de você e seu grupo? Queriam que eu comprasse a ideia ultrapassada de vocês, iniciou.

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Na sequência, Diego afirmou que o grupo de Caio Forjaz teria tentado negociar cargos durante a gestão de Harry Massis Júnior.

— Negociaram cargo na gestão Massis e por algum motivo, o qual eu não sei, ele não acatou os pedidos de vocês, e aí desembarcaram da gestão dele.

O empresário também acusou o conselheiro de votar pela permanência de Olten Ayres na presidência do Conselho Deliberativo e de vazar informações de uma reunião para o ex-presidente Júlio Casares.

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— Votou na permanência do Olten Ayres! Vazaram nossa reunião para o Casares! Você e seu grupo são uma vergonha para nós, são-paulinos.

Diego Fernandes cita bastidores do São Paulo e reuniões com empresários internacionais

Ainda na publicação, Diego Fernandes afirmou que costuma participar de encontros com grandes empresários e dirigentes internacionais, citando nomes ligados ao futebol europeu e ao mercado financeiro.

— Em pensar que eu sento em mesas com Florentino Pérez, John Henry, Jamie Reuben, fora os maiores empresários, CEOs, CFOs e banqueiros do Brasil. Pelo meu amor ao SPFC tive que sentar em uma mesa com você e seu grupo.

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Print da discussão entre Caio Forjaz, conselheiro do São Paulo, e Diego Fernandes, empresário são-paulino que tenta implantar SAF no clube
Discussão entre o conselheiro do São Paulo Caio Forjaz e o empresário Diego Fernandes nas redes sociais. (Foto: Reprodução / Instagram)

O empresário também defendeu sua atuação na divulgação da marca do São Paulo.

— Quanto às camisas, o patrocinador e os torcedores do clube devem estar muito felizes comigo. Sou a única pessoa que expõe a marca do SPFC fora da velha política e das páginas policiais.

Por fim, Diego Fernandes responsabilizou Caio Forjaz pela atual situação política do clube.

— Você também é um dos responsáveis pela maior crise da história do clube. E dessa vez não apaga o post e fala que fui eu que apaguei. Fixa ele aí!!

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Até a publicação desta matéria, Caio Forjaz não havia respondido às acusações feitas por Diego Fernandes.

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