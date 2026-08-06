Domingos Duarte é anunciado pelo São Paulo; veja trajetória e números do reforço
Zagueiro português assina contrato até 2028 e chega ao Tricolor após oito temporadas no futebol espanhol
O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (6) a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. Aos 31 anos, o defensor chega ao Tricolor sem custos após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha, e assinou contrato válido até 31 de julho de 2028.
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Experiente e com passagens pela Seleção Portuguesa, Domingos reforça o sistema defensivo da equipe comandada por Dorival Júnior após oito temporadas consecutivas no futebol espanhol.
Em sua primeira mensagem como jogador do São Paulo, o zagueiro agradeceu o carinho da torcida.
— Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como me receberam aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no Morumbis.
Defesa sólida no Campeonato Espanhol
Domingos Duarte desembarca no Morumbis credenciado pelo desempenho defensivo de suas equipes na Espanha. Nas duas últimas temporadas pelo Getafe, o clube figurou entre as melhores defesas de La Liga.
Em 2025/26, a equipe sofreu apenas 38 gols, ficando atrás somente de Real Madrid (35) e Barcelona (36). Na temporada anterior, o Getafe terminou com 39 gols sofridos, igualando a marca do campeão Barcelona e ficando atrás apenas de Athletic Bilbao (29), Atlético de Madrid (30) e Real Madrid (38).
Além da regularidade nos clubes, o defensor também coleciona convocações para a Seleção Portuguesa. Chamado pela primeira vez em 2019, durante as Eliminatórias da Eurocopa, fez sua estreia em novembro de 2020, na goleada por 7 a 0 sobre Andorra, em amistoso disputado no Estádio da Luz. Posteriormente, também integrou o elenco português durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Conheça a carreira de Domingos Duarte antes de chegar ao São Paulo
Natural de Cascais, em Portugal, Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte iniciou sua formação nas categorias de base do Estoril Praia antes de seguir para o Sporting, onde concluiu seu desenvolvimento.
Sua carreira profissional começou em Portugal, com passagens por Belenenses e GD Chaves, até se transferir para o futebol espanhol na temporada 2018/19.
Na Espanha, defendeu Deportivo La Coruña, Granada e Getafe. Foi justamente durante esse período que alcançou o auge da carreira, tornando-se presença frequente nas convocações da Seleção Portuguesa e consolidando seu nome em uma das principais ligas do futebol europeu.
Agora, o defensor inicia sua primeira experiência no futebol brasileiro para reforçar o elenco do São Paulo na sequência da temporada.
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